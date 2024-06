Elon Musk को सता रहा एक नया डर, OpenAI कर लेगा उनके फोन पर कब्जा

दरअसल, यह मामला चैटजीपीटी मेकर कंपनी ओपनएआई और पूर्व एनएसए प्रमुख PAUL NAKASONE से जुड़ा है। कंपनी ने रिटायर अमेरिकी आर्मी जनरल को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया है।

बताया जा रहा है कि पॉल (PAUL NAKASONE) ने एनएसए के लिए 2018 से 2023 तक काम किया है। अब पॉल ओपनएआई की सेफ्टी और सिक्योरिटी टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं।

यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। इस खबर को जानने के बाद मस्क ने अपनी नई चिंता जाहिर कर दी है। मस्क को लगता है कि अब उनके फोन का एक्सेस पाना भी ओपनएआई के लिए बड़ी बात नहीं होगी।

वे अपने पोस्ट में लिखते हैं कि -मैं अपने फोन तक ओपनएआई की पहुंच का इंतजार नहीं कर सकता..

🚨🇺🇸BREAKING: OPENAI APPOINTS FORMER NSA HEAD PAUL NAKASONE TO BOARD

OpenAI has appointed Paul M. Nakasone, retired US Army general and former NSA head, to its board of directors.

Nakasone, who led the NSA from 2018 to 2023, will join OpenAI's Safety and Security Committee.… pic.twitter.com/VZOHlcXull— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 14, 2024