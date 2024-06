Apple और OpenAI की पार्टनरशिप से नाराज हुए Elon Musk, कहा- बैन कर दूंगा एपल डिवाइस

इतना ही नहीं, मस्क ने अपनी कंपनी में काम कर रहे लोगों के लिए एपल डिवाइस को बैन करने की बात तक कह दी है।

मस्क ने एक लेटेस्ट पोस्ट में लिखा है कि अगर एपल ओएस लेवल पर ओपनएआई को इंटीग्रेट करता है तो एपल डिवाइस का इस्तेमाल मेरी कंपनी में पूरी तरह बैन कर दिया जाएगा।

मेरी कंपनी में विजिट करने वाले विजिटर्स को भी अपने एपल डिवाइस दरवाजे पर भी छोड़ कर आने होंगे। जहां, इन डिवाइस को दरवाजे पर चेक किया जाएगा और बाहर ही एक पिंजरे में रख दिया जाएगा।

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!

Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river.— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024