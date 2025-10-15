Language
    Dyson ने भारत में लॉन्च किया अपना नया एयर प्यूरीफायर, 99.95% अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स भी होंगे कैप्चर

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:30 PM (IST)

    Dyson ने भारत में अपना नया एयर प्यूरीफायर Dyson Purifier Cool PC1 - TP11 लॉन्च किया है। ये मॉडल पॉल्यूशन वाले सीजन से पहले पेश किया गया है ताकि इनडोर और आउटडोर एयर क्वालिटी की बढ़ती चिंता को संबोधित किया जा सके। इसमें HEPA फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, 350° ऑस्सिलेशन और स्मार्ट होम कनेक्टिविटी जैसी एडवांस सुविधाएं दी गई हैं।

    नया एयर प्यूरीफायर Dyson Purifier Cool PC1 - TP11 लॉन्च हुआ है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Dyson ने अपना नया एयर प्यूरीफायर Dyson Purifier Cool PC1 - TP11 लॉन्च कर दिया है। ये घरों के लिए एडवांस एयर प्यूरीफिकेशन देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये लॉन्च पॉल्यूशन सीजन से पहले हुआ है ताकि बढ़ती इनडोर और आउटडोर एयर क्वालिटी की चिंताओं को दूर किया जा सके।

    एडवांस फिल्ट्रेशन और एयरफ्लो

    Purifier Cool PC1 - TP11 में Dyson की HEPA फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 0.1 माइक्रॉन जितने छोटे 99.95% अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स को कैप्चर करती है, जिनमें एलर्जन, बैक्टीरिया और वायरस शामिल हैं। इसमें Tris से लैस एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर भी दिया गया है जो गंध, गैस, VOCs और NO2 जैसी ऑक्सिडाइजिंग गैसों को रिमूव करता है।

    Dyson Air Multiplier टेक्नोलॉजी से पावर्ड ये प्यूरीफायर पर सेकंड 290 लीटर से ज्यादा एयरफ्लो देता है, जिससे पूरे कमरे की हवा साफ होती है। यूनिट में 350° ऑस्सिलेशन सपोर्ट है ताकि कमरे के हर कोने में क्लीन एयर समान रूप से पहुंच सके।

    इंटेलिजेंट सेंसिंग और एनर्जी एफिशिएंसी

    ये डिवाइस इन-बिल्ट सेंसर के साथ आता है जो हवा में मौजूद डस्ट, पॉलन (PM2.5, PM10) और दूसरे कणों को रियल-टाइम में डिटेक्ट करता है। ये जरूरत के मुताबिक एयरफ्लो को अपने आप एडजस्ट करता है और केवल जरूरी होने पर ही एनर्जी का इस्तेमाल करता है। नाइट मोड में ये शोर को कम करता है और डिस्प्ले की ब्राइटनेस घटाता है। स्लीप टाइमर फीचर के जरिए 1, 2, 4 या 8 घंटे बाद इसे ऑटोमेटिक तरीके से बंद किया जा सकता है।

    स्मार्ट होम कनेक्टिविटी

    Purifier Cool PC1 - TP11 स्मार्ट होम इंटीग्रेशन सपोर्ट करता है, जिसमें MyDyson ऐप, Amazon Alexa, Google Assistant और Siri के जरिए कंट्रोल की सुविधा मिलती है। इसमें इन-बिल्ट Wi-Fi और Bluetooth सपोर्ट है जिससे यूजर्स शेड्यूल सेट कर सकते हैं, रियल-टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं और प्रोडक्ट सपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं।

    उपलब्धता और कीमत

    Dyson Purifier Cool PC1 - TP11 की कीमत 39,900 रुपये रखी गई है और ये Black/Nickel और White/Silver कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है। इसे Dyson.in या देशभर के Dyson स्टोर्स से खरीदा जा सकता है।

