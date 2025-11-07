Dyson के नए हॉट एंड कूल एयर प्यूरीफायर्स हुए भारत में लॉन्च, एडवांस्ड गैस कैप्चर सिस्टम से हैं लैस
Dyson ने भारत में अपने नए Hot+Cool Air Purifiers लॉन्च किए हैं- Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx और Dyson Purifier Hot+Cool HP1। ये एडवांस एयर प्यूरीफायर्स हानिकारक गैसों और फाइन पार्टिकल्स को हटाने के साथ-साथ हीटिंग और कूलिंग दोनों का काम करते हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, Dyson की ये रेंज NO₂, VOCs और PM2.5 जैसे पॉल्यूटेंट्स को कम करने पर फोकस करती है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Dyson ने भारत में दो नए Hot+Cool Air Purifiers रेंज में दो नए मॉडल लॉन्च किए हैं- Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx और Dyson Purifier Hot+Cool HP1। ये नए प्यूरीफायर्स इनडोर एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं और इनमें Dyson का अब तक का सबसे एडवांस गैस-कैप्चर सिस्टम दिया गया है, जो घर के अंदर मौजूद हानिकारक गैसों और फाइन पार्टिकल्स को हटाता है। भारत के कई शहरों में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को देखते हुए Dyson का ये नया रेंज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂), वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स (VOCs) और पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और PM10) जैसे पॉल्यूटेंट्स से बचाव पर फोकस करता है। साथ ही एक ही डिवाइस में हीटिंग और कूलिंग फंक्शन भी मिलते हैं।
Dyson Purifier Hot+Cool के स्पेसिफिकेशन्स
दोनों प्यूरीफायर्स में बिल्ट-इन सेंसर दिए गए हैं जो डस्ट, एलर्जन और NO₂ जैसी गैसों को रियल टाइम में डिटेक्ट करते हैं। सिस्टम खुद-ब-खुद एयर क्वालिटी के हिसाब से प्यूरीफिकेशन सेटिंग एडजस्ट करता है। यूजर्स LCD स्क्रीन या MyDyson ऐप के जरिए डिटेल डेटा देख सकते हैं और रिमोटली प्यूरीफायर को कंट्रोल कर सकते हैं।
Dyson Purifier Hot+Cool HP1 में HEPA H13 और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर दिए गए हैं जो अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स और घर की गैसों को ट्रैप करते हैं। वहीं, Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx में नया K-Carbon फिल्टर है जो ट्रेडिशनल कार्बन फिल्टर्स की तुलना में 50% ज्यादा NO₂ कैप्चर करता है और फॉर्मल्डिहाइड को भी डेस्ट्रॉय करता है। दोनों प्यूरीफायर्स में पूरी तरह सील्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम है ताकि पॉल्यूटेंट्स दोबारा हवा में वापस न जाएं।
Dyson की Air Multiplier टेक्नोलॉजी की मदद से ये प्यूरीफायर्स प्रति सेकंड 290 लीटर से ज्यादा स्मूद एयरफ्लो देते हैं और 350° ऑसिलेशन के साथ पूरे कमरे को प्योरिफाई करते हैं। ये डिवाइस हीटर और कूलर दोनों के रूप में काम करते हैं और सालभर के लिए तय तापमान को अपने आप बनाए रखते हैं।
दोनों मॉडल MyDyson ऐप से कनेक्ट होते हैं और Amazon Alexa, Google Assistant और Siri वॉइस कमांड्स सपोर्ट करते हैं। यूजर्स अपने स्मार्टफोन से ऑपरेशन शेड्यूल, फिल्टर लाइफ ट्रैक और सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं।
Dyson Purifier Hot+Cool की कीमत और उपलब्धता
Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx की कीमत 68,900 रुपये रखी गई है और ये व्हाइट/गोल्ड और निकल/गोल्ड कलर ऑप्शन्स में मिलेगा। Dyson Purifier Hot+Cool HP1 56,900 रुपये में व्हाइट/सिल्वर और निकल/सिल्वर कलर वेरिएंट में उपलब्ध है। दोनों मॉडल Dyson.in वेबसाइट और देशभर के Dyson Demo Stores के जरिए खरीदे जा सकते हैं।
