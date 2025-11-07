Dyson के नए हॉट एंड कूल एयर प्यूरीफायर्स हुए भारत में लॉन्च, एडवांस्ड गैस कैप्चर सिस्टम से हैं लैस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Dyson ने भारत में दो नए Hot+Cool Air Purifiers रेंज में दो नए मॉडल लॉन्च किए हैं- Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx और Dyson Purifier Hot+Cool HP1। ये नए प्यूरीफायर्स इनडोर एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं और इनमें Dyson का अब तक का सबसे एडवांस गैस-कैप्चर सिस्टम दिया गया है, जो घर के अंदर मौजूद हानिकारक गैसों और फाइन पार्टिकल्स को हटाता है। भारत के कई शहरों में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को देखते हुए Dyson का ये नया रेंज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂), वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स (VOCs) और पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और PM10) जैसे पॉल्यूटेंट्स से बचाव पर फोकस करता है। साथ ही एक ही डिवाइस में हीटिंग और कूलिंग फंक्शन भी मिलते हैं।

Dyson Purifier Hot+Cool के स्पेसिफिकेशन्स दोनों प्यूरीफायर्स में बिल्ट-इन सेंसर दिए गए हैं जो डस्ट, एलर्जन और NO₂ जैसी गैसों को रियल टाइम में डिटेक्ट करते हैं। सिस्टम खुद-ब-खुद एयर क्वालिटी के हिसाब से प्यूरीफिकेशन सेटिंग एडजस्ट करता है। यूजर्स LCD स्क्रीन या MyDyson ऐप के जरिए डिटेल डेटा देख सकते हैं और रिमोटली प्यूरीफायर को कंट्रोल कर सकते हैं।

Dyson Purifier Hot+Cool HP1 में HEPA H13 और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर दिए गए हैं जो अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स और घर की गैसों को ट्रैप करते हैं। वहीं, Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx में नया K-Carbon फिल्टर है जो ट्रेडिशनल कार्बन फिल्टर्स की तुलना में 50% ज्यादा NO₂ कैप्चर करता है और फॉर्मल्डिहाइड को भी डेस्ट्रॉय करता है। दोनों प्यूरीफायर्स में पूरी तरह सील्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम है ताकि पॉल्यूटेंट्स दोबारा हवा में वापस न जाएं।

Dyson की Air Multiplier टेक्नोलॉजी की मदद से ये प्यूरीफायर्स प्रति सेकंड 290 लीटर से ज्यादा स्मूद एयरफ्लो देते हैं और 350° ऑसिलेशन के साथ पूरे कमरे को प्योरिफाई करते हैं। ये डिवाइस हीटर और कूलर दोनों के रूप में काम करते हैं और सालभर के लिए तय तापमान को अपने आप बनाए रखते हैं।