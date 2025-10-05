Doogee Fire 5 Ultra और Fire 5 Pro जल्द होंगे लॉन्च, मजबूत इतना की पटकने पर भी नहीं टूटेगा स्मार्टफोन

Doogee जल्द ही दो नए स्मार्टफोन - Fire 5 Pro और Fire 5 Ultra लॉन्च करने की योजना बना रही है। ये स्मार्टफोन टिकाऊ डिजाइन और दमदार बैटरी क्षमता के साथ आएंगे। Fire 5 Ultra में MediaTek Helio G81 चिपसेट और 13000 mAh की दमदार बैटरी होने की उम्मीद है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। रग्ड स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Doogee जल्द ही दो नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। कंपनी के अपकमिंग स्मार्टफोन Fire 5 Pro और Fire 5 Ultra नाम से लॉन्च होंगे। Doogee के अपकमिंग स्मार्टफोन ड्यूरेबल डिजाइन और दमदार बैटरी कैपेसिटी के साथ लॉन्च होंगे। दोनों ही अपकमिंग स्मार्टफोन लॉन्च से पहले GSMArena ने स्पॉट किए हैं। यहां हम आपक इन दोनों अपकमिंग स्मार्टफोन की खूबियों के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

Doogee Fire 5 Ultra की संभावित खूबियां रिपोर्ट्स की मानें तो Doogee Fire 5 Ultra स्मार्टफोन MediaTek के Helio G81 चिपसेट के साथ लॉन्च किया जाएगा। यह फोन Android 15 पर रन करेगा। इस फोन में 6.6-इंच का HD+ LCD पैनल दिया जाएगा, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz होगा। इस फोन में 8MP Sony IMX355 का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। इस फोन में 13,000 mAh की बैटरी मिलेगी, जो 18W वायर्ड और 5W रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा।

Ultra मॉडल में 48MP OmniVision OV48B2Q प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा। इस फोन में 8GB की रैम और 256GB तक की स्टोरेज मिलेगी। इस फोन की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। Doogee Fire 5 Pro की संभावित खूबियां Fire 5 Pro की बात करें तो इसका डिजाइन और डिस्प्ले Utra मॉडल की तरह की होगा। इस फोन में 13MP Samsung ISOCELL S5K3L6 कैमरा मिलेगा। यह फोन 4GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जाएगा। यह फोन MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी के साथ आएगा। यह फोन IP68 और IP69K सर्टिफिकेशन के साथ लॉन्च होगा।