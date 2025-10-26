iPhone के नाम में 'i' का क्या होता है मतलब? Apple ने खुद खोला था ये राज

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iPhone दुनिया के सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन्स में से एक है और इसके नाम के आगे लगा 'i' अल्फाबेट इसकी पहचान बन चुका है। iMac, iPad, iPod Apple के कई प्रोडक्ट्स में ये 'i' कॉमन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस 'i' का आखिर मतलब क्या है?

ये सिर्फ एक अल्फाबेट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी कहानी और Apple का विजन छिपा है, जो इंटरनेट के शुरुआती दिनों से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं iPhone के नाम के इस सबसे बड़े राज के बारे में। ये अल्फाबेट Apple के प्रोडक्ट्स की सीरीज का जरूरी हिस्सा बन गया है। इसकी एक खास कहानी है। Apple ने पहली बार 'i' को अपने iMac कंप्यूटर के साथ पेश किया था। उस समय, कंपनी ने समझाया था कि 'i' सिर्फ एक अल्फाबेट नहीं था, बल्कि इसके कई अर्थ थे।

कहानी शुरू हुई iMac से इस 'i' अल्फाबेट की स्टोरी शुरू होती है 1998 में, जब Apple ने अपना iMac कंप्यूटर लॉन्च किया था। ये वह दौर था जब इंटरनेट धीरे-धीरे आम लोगों के घरों तक पहुंच रहा था। उस समय Apple ने बताया कि उनके इस नए कंप्यूटर के नाम में 'i' का एक नहीं, बल्कि पांच मतलब हैं।

ये सिर्फ एक अल्फाबेट नहीं, बल्कि कंपनी के पूरे विजन को दर्शाता था। Apple ये बताना चाहता था कि उनके डिवाइस सिर्फ मशीनें नहीं हैं, बल्कि इंसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने वाले टूल्स हैं। ये 'i' Apple की पहचान का एक ऐसा हिस्सा बन गया कि जब भी कोई नया पर्सनल डिवाइस लॉन्च हुआ तो उसके नाम में भी ये शामिल हो गया।

तो क्या हैं 'i' के पांच मतलब? इंटरनेट (Internet): इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मतलब था इंटरनेट। iMac उन पहले कंप्यूटर्स में से एक था जिसने इंटरनेट से जुड़ना बेहद आसान बना दिया था।

इंडिविजुअल (Individual): इसका मतलब था कि ये डिवाइस पर्सनल यूज के लिए है, यानी 'आपका अपना पर्सनल कंप्यूटर'।

इंस्ट्रक्ट (Instruct): यानी, ये डिवाइस सीखने और सिखाने में आपकी हेल्प करेगा। ये एक एजुकेशनल टूल भी है।

इन्फॉर्म (Inform): ये आपको जानकारी देगा और दुनिया से जोड़े रखेगा।

इंस्पायर (Inspire): और आखिर में, ये आपको कुछ नया और क्रिएटिव करने के लिए इंस्पायर करेगा। तो जब Apple ने iPhone, iPad और iPod जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए तो 'i' प्रीफिक्स को बनाए रखा गया (हालांकि Watch और TV के साथ ये परंपरा बदली)। ये इस बात का इशारा था कि ये सभी डिवाइस भी इन्हीं पांच प्रिंसीपल पर बेस्ड हैं।