Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिवाली की सफाई में गैजेट्स को न करें नजरअंदाज, जरूर करें ये 7 काम

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:30 PM (IST)

    दिवाली के त्योहार के नज़दीक आते ही घरों की सफाई शुरू हो चुकी है। लोग अक्सर घर तो चमका देते हैं लेकिन गैजेट्स की सफाई पर ध्यान नहीं देते जो हमारी डेली लाइफ का अहम हिस्सा हैं। स्विच बोर्ड को सूखे कपड़े से साफ करें वॉशिंग मशीन में ड्रम क्लीन मोड का इस्तेमाल करें। मिक्सर के ब्लेड और जार को धोकर सुखाएं।

    prefferd source google
    Hero Image
    दिवाली की सफाई में गैजेट्स को न करें नजरअंदाज, जरूर करें ये 7 काम

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली का त्योहार अब काफी ज्यादा नजदीक आ गया है और घरों की सफाई जोर-शोर से शुरू चल रही है, लेकिन अक्सर लोग घर तो चमका देते हैं लेकिन अपने गैजेट्स की सफाई पर ध्यान नहीं देते। जबकि ये भी हमारी डेली लाइफ का अहम हिस्सा बन गए हैं। धूल-मिट्टी और नमी से इनके खराब होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दिवाली की तैयारी के साथ अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की सफाई पर ध्यान देना भी काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्विच बोर्ड

    सफाई के दौरान स्विच बोर्ड को भी क्लीन करें। इसके लिए सूखे कपड़े का इस्तेमाल करें लेकिन ध्यान रखें कि पानी या गीले कपड़े का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है।

    वॉशिंग मशीन

    इस दिवाली वॉशिंग मशीन की बाहरी और अंदरूनी सफाई करें। 2 या 3 महीने में एक बार जरूर ड्रम क्लीन मोड ऑन करें। इससे बदबू और बैक्टीरिया से बचाव होगा।

    मिक्सर

    वॉशिंग मशीन ही नहीं मिक्सर के ब्लेड और जार को भी अच्छे से धोकर सुखाएं। मोटर वाले हिस्से को सिर्फ सूखे कपड़े से ही क्लीन करें।

    केबल और चार्जर

    हो सके तो चार्जिंग केबल्स को हल्के गीले कपड़े से क्लीन करें। ध्यान रखें कि चार्जर बिजली के प्लग में न लगा हो नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है।

    एसी और कूलर

    एसी और कूलर की सर्विस भी दिवाली से पहले जरूर करवा लें। फिल्टर की सफाई करें ताकि ठंडी हवा सही तरीके से आए।

    फ्रिज

    दिवाली से पहले फ्रिज की भी अंदरूनी ट्रे और रबर गैस्केट को गीले कपड़े से साफ करें। साथ ही फ्रिज के पीछे की कॉइल्स पर जमी धूल हटाएं।

    हीटर

    सर्दी शुरू होने से पहले हीटर की ग्रिल और फैन को जरूर क्लीन कर लें। इससे जलने की गंध नहीं आती और मशीन स्मूथ चलती है।

    यह भी पढ़ें- 7000mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाला शानदार 5G फोन, मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भी