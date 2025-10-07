दिवाली की सफाई में गैजेट्स को न करें नजरअंदाज, जरूर करें ये 7 काम

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली का त्योहार अब काफी ज्यादा नजदीक आ गया है और घरों की सफाई जोर-शोर से शुरू चल रही है, लेकिन अक्सर लोग घर तो चमका देते हैं लेकिन अपने गैजेट्स की सफाई पर ध्यान नहीं देते। जबकि ये भी हमारी डेली लाइफ का अहम हिस्सा बन गए हैं। धूल-मिट्टी और नमी से इनके खराब होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दिवाली की तैयारी के साथ अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की सफाई पर ध्यान देना भी काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

स्विच बोर्ड

सफाई के दौरान स्विच बोर्ड को भी क्लीन करें। इसके लिए सूखे कपड़े का इस्तेमाल करें लेकिन ध्यान रखें कि पानी या गीले कपड़े का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है।

वॉशिंग मशीन

इस दिवाली वॉशिंग मशीन की बाहरी और अंदरूनी सफाई करें। 2 या 3 महीने में एक बार जरूर ड्रम क्लीन मोड ऑन करें। इससे बदबू और बैक्टीरिया से बचाव होगा।

मिक्सर

वॉशिंग मशीन ही नहीं मिक्सर के ब्लेड और जार को भी अच्छे से धोकर सुखाएं। मोटर वाले हिस्से को सिर्फ सूखे कपड़े से ही क्लीन करें।

केबल और चार्जर

हो सके तो चार्जिंग केबल्स को हल्के गीले कपड़े से क्लीन करें। ध्यान रखें कि चार्जर बिजली के प्लग में न लगा हो नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है।

एसी और कूलर

एसी और कूलर की सर्विस भी दिवाली से पहले जरूर करवा लें। फिल्टर की सफाई करें ताकि ठंडी हवा सही तरीके से आए।

फ्रिज

दिवाली से पहले फ्रिज की भी अंदरूनी ट्रे और रबर गैस्केट को गीले कपड़े से साफ करें। साथ ही फ्रिज के पीछे की कॉइल्स पर जमी धूल हटाएं।

हीटर

सर्दी शुरू होने से पहले हीटर की ग्रिल और फैन को जरूर क्लीन कर लें। इससे जलने की गंध नहीं आती और मशीन स्मूथ चलती है।

