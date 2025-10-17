Diwali 2025: आईफोन से क्लिक करें महंगे कैमरे जैसी जबरदस्त फोटो, काम आएंगे ये जरूरी टिप्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली की रोशनी और सजावट में हर कोई फोटोग्राफी जरूर करता है। अगर आप दिवाली के मौके पर बेहतरीन फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ सेटिंग और ट्रिक बताएंगे। इनकी मदद से आप इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में शेयर करने के लिए बेहतरीन फोटोज क्लिक कर पाएंगे। इन टिप्स की मदद से आप फेस्टिव सीजन में एक से बढ़कर एक आकर्षक और क्रिएटिव फोटोज क्लिक कर पाएंगे।

Mood ऐप अगर आपको फिल्मों की तरह ग्रेनी, रेट्रो लुक पसंद हैं तो Mood ऐप से फोटोग्राफी कर सकते हैं। इस ऐप में यूजर्स को Portrait Mode और Normal Mode मिलते हैं। इसके साथ ही यूजर्स को अलग-अलग फोकल लेंथ और फिल्म स्टॉक चुनने का भी ऑप्शन मिलता है।

इस ऐप का फ्री ट्रायल 7-दिनों के लिए मिलता है। सबसे अच्छी बात है कि ऐप का यूआई भी नीट एंड क्लीन है। इस ऐप से यूजर्स प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर सकते हैं। Flash Trend से क्लिक करें धांसू फोटो Flash Trend पिछले कुछ समय से काफी लोकप्रिय हो रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट पर तेज रोशनी पड़ती है, जिससे पीछे कुछ हल्का शैडो बनता है। इस तरह की फोटो के लिए आपको अपने आईफोन से फोटो क्लिक करने पर फ्लैश को ऑटो से हटाकर ऑन पर करना होगा। इसके साथ ही ब्लरी और ड्रीमी इफेक्ट के लिए आपको फोटो क्लिक करते समय फोन को थोड़ा शेक कर सकते हैं। इस टेक्नीक से नाइट पार्टी या इंडोर दिवाली लाइटिंग के साथ क्रिएटिव फोटोज क्लिक कर सकते हैं।

Portrait Mode दिवाल की लाइटिंग और दीयों की रोशनी के साथ Portrait Mode बेस्ट ऑप्शन है। बैकग्राउंड दिवाली लाइटिंग के साथ तस्वीर बेहद शानदार क्लिक होती हैं। अगर आपके पास प्रो मॉडल आईफोन हैं तो 5x तक नेटिव जूम के साथ और भी जबरदस्त फोटोज क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करने पर बैकग्राउंड डिटेल्स सॉफ्ट और कंप्रेस्ड दिखाई देगा और सब्जेक्ट शार्प और क्लासी लगेगा।

कैमरा सेटिंग्स दिवाली के मौके पर लाइटिंग और दीयों की रोशनी फोटो को अलग लुक ऑफर करती हैं। ऐसे में बेहतरीन फोटोज क्लिक करने के लिए आपको कैमरा सेटिंग में कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है। परफेक्ट फोटोग्राफी के लिए आपको आईफोन के सेटिंग मैन्यू में कैमरा ऑप्शन सलेक्ट करना है। इसके बाद आपको फॉर्मेट्स में जाकर Most Compatible को चुनना है। अब आपको फोटो कैप्चर मोड में 24MP सेलेक्ट करना है। ऐसा करने पर फोटो में ज्यादा डिटेल्स कैप्चर होंगी।