    Diwali पर सेफ रहते हुए इस गैजेट से जलाएं पटाखे, कीमत भी सिर्फ इतनी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:00 PM (IST)

    दिवाली पर पटाखे जलाने के दौरान होने वाले हादसों से बचने के लिए रिमोट कंट्रोल इग्निटर एक सुरक्षित विकल्प है। यह गैजेट लोगों को दूर से पटाखे जलाने की सुविधा देता है। इसकी कीमत लगभग ₹2,693 है और यह ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों जगह उपलब्ध है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह हादसों को कम करने में मददगार है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली पर अक्सर पटाखे जलाने के दौरान हादसों की खबरें काफी सामने आती हैं। कभी कभी तो लापरवाही या नजदीक से पटाखे जलाने की वजह से हाथ या चेहरा तक जल जाने जैसी घटनाएं हो जाती हैं। हालांकि अब इस तरह की घटना आपके साथ न हो इसके लिए मार्केट में एक ऐसा गैजेट आ गया है, जो इस समस्या का सुरक्षित समाधान है। जी हां, इस गैजेट का नाम Remote Control Igniter है।

    रिमोट कंट्रोल से जलेंगे पटाखे

    दरअसल ये जबरदस्त गैजेट लोगों को पटाखे सुरक्षित दूरी से जलाने की सुविधा देता है, यानी अब आपको पटाखों में आग लगाने के लिए उनके पास जाने की जरूरत नहीं होगी। इस गैजेट का इस्तेमाल करके आप रिमोट कंट्रोल से ही पटाखे जला सकते हैं। इसे आप कुछ फीट की दूरी से ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पटाखों को जलाने के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए जानें इसकी कितनी है कीमत...

    Remote Control Igniter की कीमत

    इस Remote Control Igniter की कीमत मार्केट में ₹2,693 है। हालांकि आप इसे ऑफलाइन मार्केट में और भी सस्ते में खरीद सकते हैं। यह डिवाइस कई ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से खरीदने के लिए उपलब्ध है। इसका यूज करना भी काफी ज्यादा आसान है। इसके लिए आपको बस डिवाइस में पटाखों का वायर जोड़ देना है और इसके बाद रिमोट से बटन दबाते ही पटाखा चुटकियों में जाएगा।

    हादसों से बचा सकता है ये गैजेट

    एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि इस तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल करके हादसों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। हालांकि, इसका इस्तेमाल करते वक्त भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे ज्यादा छोटे बच्चों को भी इस डिवाइस से दूर रखें। साथ ही खुली जगह में और सुरक्षित दूरी पर ही पटाखे जलाएं। इसके अलावा डिवाइस को पानी या नमी से दूर रखें।

