Diwali पर सेफ रहते हुए इस गैजेट से जलाएं पटाखे, कीमत भी सिर्फ इतनी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली पर अक्सर पटाखे जलाने के दौरान हादसों की खबरें काफी सामने आती हैं। कभी कभी तो लापरवाही या नजदीक से पटाखे जलाने की वजह से हाथ या चेहरा तक जल जाने जैसी घटनाएं हो जाती हैं। हालांकि अब इस तरह की घटना आपके साथ न हो इसके लिए मार्केट में एक ऐसा गैजेट आ गया है, जो इस समस्या का सुरक्षित समाधान है। जी हां, इस गैजेट का नाम Remote Control Igniter है।

रिमोट कंट्रोल से जलेंगे पटाखे दरअसल ये जबरदस्त गैजेट लोगों को पटाखे सुरक्षित दूरी से जलाने की सुविधा देता है, यानी अब आपको पटाखों में आग लगाने के लिए उनके पास जाने की जरूरत नहीं होगी। इस गैजेट का इस्तेमाल करके आप रिमोट कंट्रोल से ही पटाखे जला सकते हैं। इसे आप कुछ फीट की दूरी से ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पटाखों को जलाने के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए जानें इसकी कितनी है कीमत...

Remote Control Igniter की कीमत इस Remote Control Igniter की कीमत मार्केट में ₹2,693 है। हालांकि आप इसे ऑफलाइन मार्केट में और भी सस्ते में खरीद सकते हैं। यह डिवाइस कई ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से खरीदने के लिए उपलब्ध है। इसका यूज करना भी काफी ज्यादा आसान है। इसके लिए आपको बस डिवाइस में पटाखों का वायर जोड़ देना है और इसके बाद रिमोट से बटन दबाते ही पटाखा चुटकियों में जाएगा।