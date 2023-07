अनलिमिटेड डेटा के साथ महीने भर लें प्रीमियम कंटेंट का मजा, 600 से कम में डिज्नी प्लस हॉटस्टार की भी सुविधा

Disney plus Hotstar deal with Excitel 400mbps fast speed data in 599 rupees डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो ये खबर आपका दिल खुश कर सकती है। अब यूजर्स को कम कीमत पर प्रीमियम कंटेंट देखने का मौका मिल रहा है। फास्ट स्पीड नेट के साथ कंटेंट को महीने भर देखा जा सकता है। नया प्लान मल्टीडिवाइस पर काम करेगा।