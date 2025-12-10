Language
    Diesel Ultrahuman Ring भारत में लॉन्च, ब्लड कैफीन लेवल भी करती है ट्रैक; जानें कीमत

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 06:00 PM (IST)

    Ultrahuman ने बुधवार को Diesel Ultrahuman Ring को भारत समेत दूसरे देशों में लॉन्च किया है। ये कंपनी का Diesel के साथ मिलकर बनाया गया पहला प्रोडक्ट है। ...और पढ़ें

    Diesel Ultrahuman Ring भारत समेत दूसरे बाजारो में हुई लॉन्च। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वियरेबल बनाने वाली कंपनी Ultrahuman ने बुधवार को फैशन ब्रांड डीजल के साथ मिलकर बनाया गया पहला प्रोडक्ट, Diesel Ultrahuman Ring भारत और दूसरे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया। नई स्मार्ट रिंग डीजल इंडिया के ऑनलाइन स्टोर, अल्ट्राह्यूमन की वेबसाइट, एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। ये दो कलर में मिलेगी और इसमें डीजल का लोगो है। स्मार्ट रिंग पहनने वालों को कई हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स देगी जो अल्ट्राह्यूमन के दूसरे वियरेबल्स में मिलते हैं।

    Diesel Ultrahuman Ring की भारत में कीमत और उपलब्धता

    Diesel Ultrahuman Ring की भारत में कीमत 43,889 रुपये है। वहीं, UK, EU, जापान, ऑस्ट्रेलिया और UAE में, नई स्मार्ट रिंग की कीमत GBP 469 (लगभग 56,000 रुपये), EUR 559 (लगभग 59,000 रुपये), JPY 84,800 (लगभग 49,000 रुपये), AUD 879 (लगभग 53,000 रुपये) और AED 1,929 (लगभग 47,000 रुपये) है।

    नई स्मार्ट रिंग भारत में कुछ चुनिंदा ऑफलाइन डीजल स्टोर, डीजल की वेबसाइट, अल्ट्राह्यूमन की वेबसाइट, अमेजन और दूसरे रिटेल स्टोर से खरीदने के लिए उपलब्ध होगी। Diesel Ultrahuman Ring शाइनी सिल्वर और डिस्ट्रेस्ड ब्लैक कलर में उपलब्ध है।

    Diesel Ultrahuman Ring के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

    Diesel Ultrahuman Ring एक स्मार्ट रिंग है जो डीजल के डिजाइन के साथ आती है, साथ ही इसमें कई हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स भी हैं। इसमें स्लीप क्वालिटी ट्रैकिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्टेप्स गिनने के लिए पेडोमीटर और कैलोरी ट्रैकिंग मिलती है। इसके अलावा, डीजल अल्ट्राह्यूमन रिंग रियल टाइम में रिकवरी रेट और स्ट्रेस लेवल को भी ट्रैक करता है। कनेक्टिविटी के लिए, ये ब्लूटूथ लो एनर्जी 5 को सपोर्ट करता है। ये iOS 15 या उसके बाद के वर्जन वाले iPhone मॉडल और Android 6 या उससे नए वर्जन वाले Android फोन के साथ कम्पैटिबल है।

    कंपनी का कहना है कि स्मार्ट रिंग यूजर के ब्लड कैफीन लेवल को भी मॉनिटर करता है ताकि 'कट-ऑफ टाइम' या यूजर को कैफीन लेना कब बंद कर देना चाहिए, ये बताया जा सके। ये पहनने वाला डिवाइस महिला यूजर्स के ओव्यूलेशन साइकिल को भी ट्रैक कर पाएगा। ऑनबोर्ड सेंसर की लिस्ट में एक इंफ्रारेड फोटोप्लेथिस्मोग्राफी (PPG) सेंसर, एक नॉन-कॉन्टैक्ट मेडिकल-ग्रेड स्किन टेम्परेचर सेंसर, सिक्स-एक्सिस मोशन सेंसर, हार्ट रेट मॉनिटरिंग और ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए रेड LEDs और हार्ट रेट मॉनिटरिंग के लिए ग्रीन और इंफ्रारेड LEDs शामिल हैं।

    प्रेस रिलीज के मुताबिक, अल्ट्राह्यूमन का दावा है कि उसकी नई स्मार्ट रिंग चार से छह दिन की बैटरी लाइफ देगी। इसमें 24mAh की बैटरी है। ये 180 मिनट में 0 से 100 परसेंट तक चार्ज हो सकती है। डीजल अल्ट्राह्यूमन रिंग ऑटोमैटिक डेटा सिंकिंग के साथ-साथ डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी देता है और इसके लिए पहनने वालों को सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। कंपनी रिंग के साथ एक बेस चार्जर भी देती है, जिसे USB टाइप-C केबल के जरिए पावर सोर्स से कनेक्ट किया जा सकता है। स्मार्ट रिंग 8.2mm वाइड और 4.2mm तक थिक है, जबकि इसका वजन 4.1g तक है।

