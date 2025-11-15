Dell के नए ईयरबड्स भारत में लॉन्च, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए किए गए हैं डिजाइन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Dell ने Dell Pro Plus Earbuds पेश किए हैं, जो एक नया ट्रू-वायरलेस ऑडियो प्रोडक्ट है और इसे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। ईयरफोन्स में एडवांस्ड नॉइज-रिडक्शन टेक्नोलॉजी, एंटरप्राइज-ग्रेड सर्टिफिकेशन्स और बड़े स्तर की IT मैनेजमेंट के लिए टूल्स मिलते हैं। कंपनी का दावा है कि Dell Pro Plus Earbuds Microsoft Teams Open Office Certification पाने वाले पहले ईयरबड्स हैं। मॉडल मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है और Dell के मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट होता है, जिन्हें कॉर्पोरेट फ्लीट्स में इस्तेमाल किया जाता है। ईयरफोन्स IP54-रेटेड डस्ट और स्प्लैश-रेसिस्टेंट बिल्ड के साथ आते हैं।

Dell Pro Plus ईयरबड्स की कीमत Dell Pro Plus ईयरबड्स को भारत में एक ही ब्लैक कलर ऑप्शन में 18,699 रुपये की कीमत पर बेच रहा है और इस प्रोडक्ट पर दो-साल की लिमिटेड हार्डवेयर वारंटी दी जाएगी। Dell Pro Plus ईयरबड्स के स्पेसिफिकेशन्स Dell Pro Plus Earbuds में AI-बेस्ड नॉइज-कैंसलिंग माइक्रोफोन है, जिसे 500 मिलियन से ज्यादा नॉइज सैंपल्स पर ट्रेन किया गया है। कंपनी के मुताबिक, ये सिस्टम अलग-अलग अकूस्टिक सेटिंग्स में यूजर की आवाज को आइसोलेट करने के लिए बनाया गया है। कंपनी ने बताया कि डेल डिस्प्ले एंड पेरिफेरल मैनेजर (DDPM) के जरिए इन ईयरबड्स के लिए फर्मवेयर और नॉइज-मॉडल अपडेट भेजे जा सकते हैं, जिससे IT टीमें कॉन्फिगरेशन मैनेज कर सकें और सभी यूजर डिवाइसेज में यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस बनाए रख सकें।

Dell Pro Plus Earbuds में अडाप्टिव एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन शामिल है, जो अपने-आप आसपास की नॉइज के लेवल के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। उन यूजर्स के लिए एन्हांस्ड ट्रांसपेरेंसी मोड दिया गया है जिन्हें बाहरी माहौल का अंदाजा रखना होता है। TWS ईयरफोन्स चार ईयर टिप साइज- एक्स्ट्रा से लेकर लार्ज तक के साथ आते हैं और ANC, ट्रांसपेरेंसी मोड, वॉल्यूम, प्लेबैक और कॉल मैनेजमेंट के लिए टच कंट्रोल सपोर्ट करते हैं।

Dell Pro Plus ईयरबड्स के लिए कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में Bluetooth 5.3 शामिल है, जिसमें आठ डिवाइसेज तक पेयरिंग और दो होस्ट्स से एक साथ कनेक्शन की सुविधा है। Dell Pair सपोर्टेड सिस्टम्स पर फास्ट सेटअप की इजाजत देता है और पैकेज में एक कॉम्पैक्ट Dell Wireless USB-C ऑडियो रिसीवर शामिल है। Dell Pro Plus Earbuds Microsoft Teams और Zoom के लिए सर्टिफाइड हैं और इनमें IP54 रेटिंग है जो डस्ट और पानी से सुरक्षा देती है।

बैटरी परफॉर्मेंस के लिए, Dell Pro Plus Earbuds में ANC ऑन रखते हुए लगभग आठ घंटे तक का लिसनिंग टाइम बताया गया है, जो चार्जिंग केस के साथ बढ़कर 33 घंटे तक हो जाता है। कॉल टाइम लगभग पांच घंटे है या केस के साथ 16.5 घंटे। पांच मिनट की चार्जिंग लगभग एक घंटे का लिसनिंग टाइम दे सकती है। हर ईयरबड में 66mAh लिथियम-पॉलीमर बैटरी है, जबकि चार्जिंग केस में 500mAh की सेल है।