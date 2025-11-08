असंभव को 'संभव' करेगा AI, डेथबॉट कराएगा गुजर चुके अपनों से सीधी बात!

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको भी अपने किसी प्रियजन के गुजर जाने के बाद उनकी याद सताती है? क्या आपको लगता है कि काश! मेरे दादा या मेरी नानी जिंदा होतीं तो मैं उनसे अपने दिल की बात कहकर अपना मन हल्का कर लेता/लेती। तो अब ये संभव है। चौंकिए नहीं, AI के दौर में सबकुछ संभव है।

विज्ञानियों ने ऐसी इंटरैक्टिव AI डिवाइस तैयार की हैं, जो आपके स्वजनों के लहजे में ही आपसे बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सिर्फ जीवित लोगों के सहायक के रूप में नहीं, बल्कि मृतकों की यादों को 'सजीव' करने के उपकरण के रूप में भी तेजी से विकसित हो रहा है। टेक्स्ट-आधारित चैटबाट से लेकर वायस अवतार तक, डिजिटल आफ्टरलाइफ इंडस्ट्री ऐसे समाधान ला रही है जिनसे लोग अपने गुजरे प्रियजनों से बातचीत जैसी अनुभूति पा सकें।

ये समाधान उन लोगों के लिए खासतौर पर उपयोगी कहा जा सकता है, जो अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और अपने स्वजन के गुजरने की वजह से डिप्रेशन में जाने की आशंका होती है। किंग्स कालेज लंदन और कार्डिफ यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता ईवा नीटो मैकैवाय और जेनी किड द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि मृतकों से 'बात' करने का ये अनुभव जितना आकर्षक लगता है, उतना ही असहज और कृत्रिम भी हो सकता है।

अध्ययन के मुताबिक, 'डेथबाट' ऐसे AI सिस्टम हैं जो किसी व्यक्ति की डिजिटल छाप- जैसे आवाज, संदेश, ईमेल और सोशल मीडिया पोस्ट- का उपयोग करके उनका संवादधर्मी अवतार तैयार करते हैं। शोधकर्ताओं ने इन तकनीकों को समझने के लिए अपने ही वीडियो, वॉयस नोट्स और टेक्स्ट डेटा अपलोड कर 'डिजिटल डबल' बनाए और फिर उनसे बातचीत की।