    चीन में स्टेज पर नाचते रोबोट्स ने मचाया धमाल, Elon Musk भी हुए हैरान; देखें Video

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:30 PM (IST)

    चीन और जापान में रोबोट्स की लोकप्रियता बढ़ रही है। चीन में एक सिंगर के कॉन्सर्ट में रोबोट्स ने डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। एलन मस्क ने भी ...और पढ़ें

    चीन में स्टेज पर नाचते रोबोट्स ने मचाया धमाल, Elon Musk भी हुए हैरान

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हाल के दिनों में चीन और जापान जैसे देशों में रोबोट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। चीन में तो इन दिनों एक मशहूर सिंगर के कॉन्सर्ट में भी ये रोबोट्स डांस करते दिखाई दिए। इन रोबोट्स के डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में रोबोट्स इंसानों के साथ स्टेज पर प्रोफेशनल डांस मूव्स करते हुए दिख रहे हैं। रोबोट्स का परफॉर्मेंस काफी शानदार लग रहा है।

    ये डांस देखने के बाद दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने भी इस पर रिएक्ट किया है। एलन मस्क ने वायरल पोस्ट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना रिएक्शन शेयर किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि चीन में रोबोट्स अब सब कुछ कर रहे हैं, यहां तक कि कॉन्सर्ट में प्रोफेशनल डांस परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। पोस्ट में बताया गया था कि Unitree कंपनी के रोबोट्स ने कॉन्सर्ट के दौरान शानदार डांस मूव्स किए।

    Elon Musk ने इस पर क्या कहा?

    दरअसल, रोबोट्स का ये डांस चीन में मशहूर सिंगर और सॉन्गराइटर वांग लीहोम (Wang Leehom) के एक कॉन्सर्ट में दिखाई दिया। जिसके बाद वायरल वीडियो वाली पोस्ट को री-शेयर करते हुए एलन मस्क ने सिर्फ एक शब्द में अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने इस वीडियो पर 'Impressive' लिखा। मस्क का यह छोटा-सा रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर अब काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है।

    वीडियो क्यों पसंद कर रहे लोग?

    लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि कॉन्सर्ट में रोबोट ढीली पैंट और चमकदार शर्ट पहनकर बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं। ये रोबोट बिना किसी झिझक के बहुत ही स्मूथ डांस मूव्स करते हुए दिख रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके स्टेप्स इंसानी डांसर्स के साथ इतने अच्छे से सिंक्रोनाइज़्ड हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो लंबे समय से एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं।

