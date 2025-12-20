चीन में स्टेज पर नाचते रोबोट्स ने मचाया धमाल, Elon Musk भी हुए हैरान; देखें Video

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हाल के दिनों में चीन और जापान जैसे देशों में रोबोट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। चीन में तो इन दिनों एक मशहूर सिंगर के कॉन्सर्ट में भी ये रोबोट्स डांस करते दिखाई दिए। इन रोबोट्स के डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में रोबोट्स इंसानों के साथ स्टेज पर प्रोफेशनल डांस मूव्स करते हुए दिख रहे हैं। रोबोट्स का परफॉर्मेंस काफी शानदार लग रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये डांस देखने के बाद दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने भी इस पर रिएक्ट किया है। एलन मस्क ने वायरल पोस्ट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना रिएक्शन शेयर किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि चीन में रोबोट्स अब सब कुछ कर रहे हैं, यहां तक कि कॉन्सर्ट में प्रोफेशनल डांस परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। पोस्ट में बताया गया था कि Unitree कंपनी के रोबोट्स ने कॉन्सर्ट के दौरान शानदार डांस मूव्स किए।