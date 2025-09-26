Flipkart Sale: CMF Phone 2 Pro को 15 हजार से कम में खरीदने का मौका, जानें पूरी डील
Flipkart की Big Billion Days सेल में इस बार स्मार्टफोन खरीदारों के लिए शानदार ऑफर्स आए हैं। फैशन इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर होम एसेंशियल्स तक डिस्काउंट मिल रहे हैं। एक अच्छी डील CMF Phone 2 Pro पर भी है। लॉन्च प्राइस 18999 रुपये वाला ये फोन ऑफर्स के साथ अब 15000 रुपये से कम में मिल रहा है। पुराने फोन के एक्सचेंज से कीमत और भी कम हो सकती है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Flipkart फिलहाल अपनी Big Billion Days सेल चला रहा है, जिसमें फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर होम एसेंशियल्स तक कई प्रोडक्ट्स पर बड़े डिस्काउंट मिल रहे हैं। स्मार्टफोन्स हमेशा की तरह इस सेल के सबसे बड़े हाइलाइट हैं और इस बार की सबसे अट्रैक्टिव डील्स में से एक CMF Phone 2 Pro भी है। अगर आप बजट स्मार्टफोन की तलाश में हैं तो ये डील आपको पसंद आ सकती है।
सेल के दौरान आप CMF Phone 2 Pro को 15,000 रुपये से कम में खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं कि फ्लिपकार्ट पर इस स्मार्टफोन पर क्या ऑफर्स मिल रहे हैं।
CMF Phone 2 Pro की डील
CMF Phone 2 Pro भारत में 18,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था। Flipkart पर फोन का 8GB + 128GB वेरिएंट अभी 15,999 रुपये में लिस्टेड है। यानी ई-कॉमर्स कंपनी Big Billion Days सेल में CMF Phone 2 Pro पर 3,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है।
इसके ऊपर, आप HDFC Bank क्रेडिट कार्ड और Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको एडिशनल 1,000 रुपये का ऑफ भी मिलेगा। और ज्यादा बचत करने के लिए आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज कर सकते हैं। पुराना फोन एक्सचेंज करने पर ग्राहक 12,050 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। हालांकि, वैल्यू पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करेगी।
CMF Phone 2 Pro के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स
CMF Phone 2 Pro में 6.77-इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz एडैप्टिव रिफ्रेश रेट, 3000 nits पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता और यहां 1.07 बिलियन कलर्स मिलते हैं।
फोन को MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G चिपसेट से पावर किया गया है। इसके अलावा इसमें 5000mAh बैटरी दी गई है, जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।
फोटोग्राफी के लिए CMF Phone 2 Pro में 50MP प्राइमरी कैमरा, 50MP टेलीफोटो लेंस और 8MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए इसमें 16MP का फ्रंट कैमरा है।
