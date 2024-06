CMF Phone 1 के स्पेक्स को लेकर रोज सामने आ रही एक नई जानकारी, इन खूबियों के साथ आ रहा फोन

कंपनी अभी तक फोन के डिस्प्ले, प्रोसेसर, मेनबोर्ड और सिम सिस्टम को लेकर जानकारी दे चुकी है। आइए जल्दी से जान लेते हैं CMF Phone 1 किन स्पेक्स और खूबियों के साथ लाया जा रहा है

CMF Phone 1 फोन को कंपनी सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ ला रही है। फोन 6.67 इंच के डिस्प्ले से लैस होगा। फोन हाई रिफ्रेश रेट और HDR सपोर्ट के साथ लाया जाएगा।

कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, नया फोन आउटडोर विजिबिलिटी के लिए 2,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ लाया जा रहा है।

कंपनी फोन का ब्रेन कहे जाने वाले मेनबोर्ड को लेकर भी जानकारी दे चुकी है। कंपनी का कहना है कि नया फोन 1000 से ज्यादा पार्ट्स, मैनेजिंग पावर, नेटवर्किंग से लैस होगा।

फोन फास्ट स्टोरेज और स्मूद मल्टीटास्किंग के लिए 16GB तक रैम के साथ लाया जा रहा है। फोन मूवमेंट के लिए मोशन सेंसर और नेविगेशन के लिए डिजिटल कम्पास के साथ आएगा।

कंपनी लॉन्च से पहले ही जानकारी दे चुकी है कि इस फोन को MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर के साथ लाया जा रहा है।

इस प्रोसेसर के साथ फोन बैटरी एफिशिएंट होगा। प्रोसेसर के साथ फोन कनेक्टिविटी और कैमरा को लेकर भी खास होगा।

कंपनी ने एक लेटेस्ट पोस्ट के साथ जानकारी दी है कि डिवाइस वाईफाई से लेकर जीपीएस तक की कनेक्टिविटी के लिए सिम सिस्टम और आरएफ एंटेना के साथ खास होगा।

Day 4 of revealing CMF Phone 1.

We've revealed the screen, mainboard and processor. Now, let's move on to the haptic motor, SIM system, and RF antennas.

The haptic motor, the heartbeat of your phone, makes it come to life with its Eccentric Rotating Mass Motor. The SIM system… pic.twitter.com/FqSBu4Ig4Q— CMF by Nothing (@cmfbynothing) June 29, 2024