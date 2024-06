CMF अपना फर्स्ट एवर मोबाइल फोन कर रहा लॉन्च, सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ रहा Smartphone

इस फोन को कंपनी 8 जुलाई को लॉन्च कर रही है। फोन का डेडिकेटेड लैंडिंग पेज ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर लाइव हुआ है। इसी कड़ी में कंपनी ने इस अपकमिंग फोन के डिस्प्ले को लेकर नया अपडेट जारी किया है।

कंपनी ने एक लेटेस्ट पोस्ट के साथ कंफर्म किया है कि CMF Phone 1 फोन को सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ लाया जा रहा है। फोन 6.67 इंच के डिस्प्ले से लैस होगा।

Day 1 of revealing CMF Phone 1.

Over the next 9 days we will reveal one component at a time, starting with our impressive 6.67" Super AMOLED display: enjoy smoother scrolling with a 120Hz refresh rate, vibrant and lifelike colours with HDR10+ support, and clear visibility in any… pic.twitter.com/7EXffVEQn9— CMF by Nothing (@cmfbynothing) June 26, 2024