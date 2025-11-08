iOS-Android पर Chrome में आया नया 'AI मोड' बटन, ऐसे होगा फायदा
Google अब अपने iPhone, iPad और Android यूजर्स के लिए Chrome ब्राउजर में नया AI Mode बटन जोड़ रहा है। ये फीचर Gemini AI इंटीग्रेशन के साथ आता है, जिससे यूजर्स सीधे Chrome से एडवांस सर्च कर सकते हैं। ये अपडेट मोबाइल एक्सपीरिएंस को डेस्कटॉप जैसी सुविधाओं के करीब लाएगा और सर्च को एक इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन टूल में बदल देगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google अपने iPhone और Android यूजर्स के लिए Chrome ब्राउजर को बेहतर बना रहा है। अब इसमें एक नया 'AI Mode' बटन जोड़ा गया है, जिससे मोबाइल फंक्शनैलिटी को डेस्कटॉप वर्जन के बराबर लाया जा रहा है। ये फीचर Google सर्च बार के ठीक नीचे, Incognito Mode आइकॉन के पास दिखाई देता है, जिससे यूजर्स बिना किसी मेन्यू या सेटिंग्स में जाए सीधे Google के एडवांस्ड AI फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
AI Mode बटन यूजर्स को Chrome के Gemini-पावर्ड AI सर्च टूल का डायरेक्ट एक्सेस देता है। इसके जरिए यूजर्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कन्वर्सेशनल क्वेरीज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सर्च के उलट, Gemini मल्टी-पार्ट सवालों को समझ सकता है, कॉन्टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर सकता है और पिछले जवाबों के आधार पर आगे की जानकारी भी दे सकता है। ये फीचर खासतौर पर रिसर्च, ट्रैवल प्लानिंग या ट्रबलशूटिंग टास्क्स के लिए बेहद उपयोगी है। उदाहरण के तौर पर, यूजर नेचुरल लैंग्वेज में फॉलो-अप सवाल पूछ सकते हैं या रिजल्ट को रिफाइन कर सकते हैं, जिससे Chrome सिर्फ ब्राउज़र नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट की तरह काम करता है।
Google के मुताबिक, ये फीचर सर्च और कन्वर्सेशन के बीच की दूरी को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि जानकारी को और तेज और सहज तरीके से खोजा जा सके। ये ऑन-डिवाइस और क्लाउड-बेस्ड AI कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करता है, ताकि जवाब ज्यादा सटीक और एफिशिएंटली से मिल सकें। Chrome में Gemini का इंटीग्रेशन Google के उस बड़े उद्देश्य का हिस्सा है जिसके तहत वह Generative AI टूल्स को अपने पूरे इकोसिस्टम में शामिल कर रहा है- जैसे कि Gmail, Docs, और Android ऑपरेटिंग सिस्टम में।
फिलहाल, AI Mode बटन iPhone, iPad और Android डिवाइसेज पर अमेरिका में रोलआउट हो रहा है। आने वाले हफ्तों में इसे ग्लोबली एक्सपैंड किया जाएगा। अमेरिका के बाहर के यूजर्स को इसके रीजनल अवेलेबिलिटी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि Google अब भी इस अनुभव को बेहतर बनाने और लोकल डेटा पॉलिसीज के अनुरूप ढालने पर काम कर रहा है।
