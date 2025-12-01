Language
    चीन में रोबोट्स ने क्यों बढ़ाई सरकार की टेंशन? एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:40 AM (IST)

    चीन में ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स इंडस्ट्री में तेजी से निवेश बढ़ने के कारण सरकार चिंतित है। NDRC ने चेतावनी दी है कि एक ही तरह के रोबोट बना रही कई कंपनियों के कारण बाजार अस्थिर हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अनुसंधान एवं विकास प्रभावित हो सकता है। निवेशकों में उत्साह है, लेकिन पिछले अनुभवों से सबक लेने की जरूरत है।

    चीन में रोबोट्स ने क्यों बढ़ाई सरकार की टेंशन? एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी 


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। चीन की तेजी से बढ़ती ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स इंडस्ट्री अब खुद सरकार के लिए टेंशन की वजह बनती दिखाई दे रही है। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा हाल ही में इस सेक्टर को एक खास आर्थिक इंजन का दर्जा देने के बाद इन्वेस्टमेंट में अचानक काफी उछाल देखने को मिला था, जिस पर अब देश के टॉप फाइनेंशियल इंस्टीटूशन ने संभावित बबल का खतरा जताया है।

    मार्केट हो सकती है अनस्टेबल  

    ब्लूमबर्ग ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया है कि चीन की नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन यानी NDRC ने चेतावनी दी है कि एक ही तरह के रोबोट तैयार कर रही 150 से ज्यादा कंपनियों का तेजी से उभरना मार्केट को अस्थिर कर सकता है। इतना ही नहीं एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि ये असली रिसर्च एवं डेवलपमेंट को भी पीछे धकेल सकता है। एजेंसी की प्रवक्ता ली चाओ ने बताया कि जरूरत से ज्यादा सप्लाई और एक जैसी टेक्निक्स मार्केट को हिला सकती हैं।

    पिछले टेक बूम की तरह खतरे के संकेत

    बता दें कि चीन में पहले भी ऐसे इन्वेस्टमेंट बूम बाइसिकल-शेयरिंग और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में देखने को मिल चुका है, जहां ओवर-इंवेस्टमेंट के बाद मार्केट में भारी गिरावट और कंपनियों की बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली थी।

    अब एक बार फिर वैसा ही हाल ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स इंडस्ट्री में होने का डर सता रहा है। इस सेक्टर की पॉपुलैरिटी में तेजी तब सबसे ज्यादा देखी गई जब Unitree Robotics के ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने इस साल स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में डांस परफॉर्मेंस दी जिसने देशभर में सुर्खियां बटोरीं।

    इन्वेस्टर्स में उत्साह, इंडेक्स में जबरदस्त उछाल

    रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि Solactive China Humanoid Robotics Index इस साल लगभग 30% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियों में से एक UBTech Robotics Corp के शेयर भी शुक्रवार को 4 परसेंट से ज्यादा चढ़े। सिटीग्रुप का कहना है कि ग्लोबल ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स मार्केट 2050 तक 7 ट्रिलियन डॉलर तक जाने की उम्मीद है।

