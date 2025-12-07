दुनिया का पहला ‘खुद चलने वाला’ AI फोन: इंसान की तरह ऐप खोलेगा, फॉर्म भरेगा और बुकिंग भी करेगा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हाल के दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। हर दिन नई तरक्की देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार चीन ने एक ऐसा इनोवेशन दिखाया है जो भविष्य की झलक जैसा लगता है। जी हां, चीन ने एक ऐसा AI से चलने वाला स्मार्टफोन बनाया है जो न सिर्फ वॉयस कमांड पर चल सकता है, बल्कि स्क्रीन को खुद पढ़कर ऐप खोल सकता है, फॉर्म भर सकता है, बुकिंग कर सकता है और इंसानों की तरह मुश्किल काम भी पूरे कर सकता है। इसे टेक इंडस्ट्री में अगली बड़ी क्रांति माना जा रहा है, जो स्मार्टफोन को सिर्फ डिवाइस से कहीं ज्यादा बल्कि एक असली आई-असिस्टेंट भी बना देगा जो खुद से फैसले लेगा।

यह अनोखा डिवाइस ZTE और TikTok की पेरेंट कंपनी ByDance के साथ पार्टनरशिप में बनाया गया है। इस डिवाइस का नाम Nubia M153 (Prototype) है, हालांकि यह अभी भी एक प्रोटोटाइप है। इस फोन का एक डेमो चीनी बिजनेसमैन शेंझेन ने अपने X अकाउंट पर शेयर किया है और अब इसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। यह डिवाइस एंड्रॉयड सिस्टम पर चलता है और इसमें ByDance का एडवांस्ड आई एजेंट Doubao देखने को मिलता है, जिसे चीन में लाखों लोग पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आइये इसके बारे में डिटेल में जानें...

फोन में AI कैसे करता है काम? अगर हम आसान शब्दों में समझें कि यह फोन कैसे काम करता है, तो यह AI डिवाइस कोई नॉर्मल वॉइस रिकग्निशन सिस्टम पर रन नहीं करता, बल्कि ये एक फुल-स्क्रीन कंट्रोल एआई है। यानी यह समझ सकता है कि स्क्रीन पर क्या हो रहा है और उसी बेसिस पर यह खुद ही अगला स्टेप तय कर सकता है। यानी यह फोन खुद ही ऐप्स सेलेक्ट कर सकता है, फॉर्म भर सकता है, कॉल कर सकता है, आपके लिए स्क्रीन पर दिए गए इंस्ट्रक्शन पढ़ सकता है और मल्टी-स्टेप टास्क भी खुद ही पूरे कर सकता है और जरूरत पड़ने पर यह किसी दूसरे AI बॉट के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। यानी यह फोन उसी तरह काम करेगा जैसे आप अपना डिवाइस इस्तेमाल करते हैं।