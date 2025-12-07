Flipkart Buy Buy सेल में iPhone 16 पर 10 हजार का डिस्काउंट, चेक करें शानदार डील
Flipkart की 'Buy Buy' सेल में iPhone 16 पर शानदार डील्स मिल रही हैं, जो 10 दिसंबर तक चलेगी। इस सेल में iPhone 16 ₹10,000 से अधिक के फ्लैट ड ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी नया iPhone खरीदने की सोच रहे हैं? तो Flipkart की नई Buy Buy सेल आपके लिए नया फोन खरीदने का एक शानदार मौका हो सकती है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर सेल शुरू हो गई है, जहां न सिर्फ iPhone बल्कि Samsung, Oppo और Vivo के स्मार्टफोन्स भी काफी सस्ते में मिल रहे हैं। यह सेल 10 दिसंबर तक चलने वाली है।
इस दौरान Apple के iPhone 16 पर शानदार डील देखने को मिल रही है, जहां आपको ₹10,000 से ज्यादा का फ्लैट डिस्काउंट मिल सकता है। इतना ही नहीं, कंपनी डिवाइस पर जबरदस्त बैंक ऑफर भी दे रही है, जिससे डिवाइस की कीमत और भी कम हो जाती है। आइए इस शानदार iPhone डील पर एक नजर डालते हैं।
iPhone 16 पर शानदार डिस्काउंट
Apple ने नए iPhone 17 के लॉन्च के बाद अपने पुराने iPhone 16 की कीमत कम कर दी थी, जिसके बाद फोन की शुरुआती कीमत 69,900 रुपये हो गई। हालांकि, Buy-Buy सेल के दौरान डिवाइस की कीमत में ₹10,000 से ज्यादा की कमी आई है। अभी आप इस फोन को बिना किसी बैंक ऑफर के सिर्फ 58,999 रुपये में खरीद सकते हैं।
इतना ही नहीं, कंपनी इस फोन पर जबरदस्त बैंक ऑफर दे रही है, जहां से आप Flipkart SBI Credit Card और Flipkart Credit Card से ₹1,000 तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। यानी बैंक ऑफर के बाद फोन की कीमत सिर्फ 58,999 रुपये रह जाती है।
iPhone 16 के फीचर्स
iPhone 16 के कुछ खास फीचर्स की बात करें तो डिवाइस में 6.1 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले है। फोन में पावरफुल A18 चिपसेट भी है, जो 6-कोर प्रोसेसर है। इसके अलावा फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 12 मेगापिक्सल का सेकेंडरी लेंस देखने को मिलता है। जबकि फोन में आगे की तरफ 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। यह फोन Apple के AI फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा डिवाइस में कैमरा कंट्रोल बटन भी दिया गया है, जो फोन से फोटोग्राफी करने वालों को काफी पसंद आने वाला है।
