सवाल-जवाब छोड़िये, अब ChatGPT से कर पाएंगे UPI पेमेंट; कंपनी से शुरू की तैयारी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OpenAI के चैटबॉट ChatGPT से जल्द यूपीआई पेमेंट की जा सकेगी। कंपनी इसके लिए RazorPay औरनेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ एजेंटिक पेमेंट्स सुविधा शुरू करने के लिए पार्टनरशिप की है।कंपनी ने इसका पायलट फीचर ChatGPT पर जल्द शुरू कर सकती है। इसकी मदद से यूजर्स एक सिंगल प्रॉम्प्ट से यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। इतनी ही नहीं यूजर्स प्रॉप्म्ट डालकर अपनी ग्रॉसरी भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर कन्फर्म होने से पहले चैटजीपीटी पर आपको उन प्रोडक्ट की कीमत भी पता चलेगी जो आपने लिस्ट में एड की थी। इसके बाद यूजर्स प्रॉम्प्ट डालकर ही यूपीआई की मदद से आसानी से पेमेंट भी कर पाएंगे।

ChatGPT का Agentic Payments फीचर क्या है ? Razorpay, NPCI, और OpenAI ने ChatGPT में एजेंटिक पेमेंट फीचर शुरू करने के लिए पार्टनरशिप की है। इसकी मदद से कंपनी एआई आधारित शॉपिंग और पेमेंट फीचर को लाने की तैयारी कर रही है। यूजर्स यूपीआई की मदद से आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। फिलहाल यह प्रोजेक्ट पायलट फेज पर है, जिसकी टेस्टिंग चल रही है। इस फीचर को अभी यूजर्स के एक छोटे ग्रुप के लिए ओपन किया गया है।

ChatGPT में एजेंटिक पेमेंट फीचर को Razorpay ने तैयार किया है। यह फीचर AI चैटबॉट को यूजर्स के बदलते Axis Bank, Airtel Payments Bank, UPI Circle और UPI Reserve Pay से ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन देता है।कंपनी ने इसकी शुरुआत Bigbasket के साथ की है। यूजर्स चैटजीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखकर ग्रॉसरी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ उन्हें पेमेंट के लिए भी प्रॉम्प्ट भी लिखना होगा।