ChatGPT यूजर्स के लिए OpenAI ने बंद किया ये फीचर, कंपनी बोली - अभी करना होगा इंतजार

ChatGPT Maker OpenAI Disables Browse With Bing Feature For Its Beta Users चैटजीपीटी का इस्तेमाल करते हैं तो ये नया अपडेट आपके काम का हो सकता है। दरअसल चैटजीपीटी मेकर ओपनएआई ने अपने चैटजीपीटी प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए ब्राउज विद बिंग फीचर को डिसेबल कर दिया है। ब्राउज विद बिंग फीचर को डिसेबल करने के पीछे कारण भी बताया गया है।