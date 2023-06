अमेरिकी लेखकों ने OpenAI पर दायर किया मुकदमा, 3 लाख से ज्यादा पुस्तकों से कॉपी करने का आरोप

OpenAI sued in San Francisco Federal Court मैसाचुसेट्स स्थित लेखकों पॉल ट्रेमब्ले और मोना अवाद द्वारा OpenAI पर मुकदमा दायर किया गया है। दावा किया गया है कि OpenAI ने ChatGPT ने लेखकों के कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। मुकदमे में आरोप लगाया गया कि ओपनएआई के प्रशिक्षण में लगभग 300000 से अधिक पुस्तकों का डेटा शामिल था। (फाइल फोटो-जागरण)

Two US-based authors have sued OpenAI in San Francisco federal court

नई दिल्ली, टेक डेस्क। माइक्रोसॉफ्ट समर्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च स्टार्टअप ओपनएआई (OpenAI) ने नवंबर 2022 में चैटजीपीटी (ChatGPT) लॉन्च किया। अपने लॉन्च के ठीक दो महीने बाद, एआई सिस्टम सबसे तेजी से बढ़ने वाला उपभोक्ता ऐप बन गया क्योंकि जनवरी में यह 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स तक पहुंच गया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका स्थित दो लेखकों ने सैन फ्रांसिस्को संघीय अदालत में ओपनएआई पर मुकदमा दायर किया है। आइये आपको इस खबर के बारे में और डिटेल से बताते हैं। अन्य कॉपीराइट मालिकों ने भी कंपनी पर अपने लोकप्रिय जेनरेटर एआई टूल, चैटजीपीटी को 'ट्रेंड' करने के लिए उनके कामों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। अमेरिकी ऑथर ने OpenAI पर दायर किया मुकदमा मैसाचुसेट्स स्थित लेखकों पॉल ट्रेमब्ले और मोना अवाद (Paul Tremblay and Mona Awad ) द्वारा दायर मुकदमे में दावा किया गया है कि OpenAI ने ChatGPT ने लेखकों के कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। लेखकों ने आरोप लगाया कि जेनेरिक एआई टूल द्वारा स्क्रैप किया गया डेटा बिना अनुमति के हजारों पुस्तकों से कॉपी किया गया था। चैटजीपीटी और अन्य जेनरेटिव एआई सिस्टम द्वारा बनाई गई कंटेंट इंटरनेट से बड़ी मात्रा में स्क्रैप किए गए डेटा का इस्तेमाल करती है। 3 लाख से ज्यादा किताबों से डेटा चोरी करने का आरोप ट्रेमब्ले और अवद के मुकदमे में दावा किया गया कि किताबों के डेटा बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं जिन्हें कॉपी करना गलत है। मुकदमे में आरोप लगाया गया कि ओपनएआई के प्रशिक्षण में लगभग 300,000 से अधिक पुस्तकों का डेटा शामिल था। वादी ने यह भी दावा किया कि चैटजीपीटी के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया गया डेटा गैरकानूनी स्रोतों से प्राप्त किया गया था जिसमें अवैध 'Shadow Libraries' शामिल हैं जो बिना अनुमति के कॉपीराइट वाली किताबें पेश करते हैं। दूसरे कॉपीराइट ओनर OpenAI पर कर रहे मुकदमा कई अन्य वादी अन्य एआई प्रणालियों को ट्रेन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा पर भी कानूनी चुनौतियां लेकर आए हैं। कुछ सोर्स -कोड मालिकों ने ओपनएआई और माइक्रोसॉफ्ट के गिटहब के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जबकि विजुअल आर्टिस्ट ने स्टेबिलिटी एआई, मिडजर्नी और डेवियंटआर्ट सहित इमेज- क्रिएटिंग टूल पर आरोप लगाया है।

