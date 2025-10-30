ChatGPT Atlas: OpenAI के वेब ब्राउजर से कैसे बदल जाएगा इंटरनेट यूज करने का तरीका?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnenAI ने मैक यूजर्स के लिए हाल ही में ChatGPT Atlas नाम का नया वेब ब्राउजर लांच किया है, जो इंटरनेट उपयोग करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। यह कोई आम ब्राउजर नहीं है, बल्कि ऐसा स्मार्ट ब्राउजर है जिसमें ChatGPT पहले से मौजूद है। अब ChatGPT की वेबसाइट पर जाने के बजाय एटलस में ही चैट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं या राइटिंग जैसे कार्य भी करवा सकते हैं। फिलहाल यह ब्राउजर MacOS यूजर्स के लिए मुफ्त में उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही इसे विंडोज, एंड्रायड और आइओएस के लिए लांच किया जाएगा।

यह गूगल क्रोम, फायरफॉक्स जैसे पारंपरिक ब्राउजर से हटकर AI वेब ब्राउजर है। जहां क्रोम, सफारी या फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर सिर्फ वेबसाइट ओपन करते हैं, वहीं एटलस उन वेबसाइट के कंटेंट को समझता भी है और उस पर कार्य भी करता है। अगर किसी वेबसाइट पर कोई लंबा आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो एटलस छोटा करके सारांश दिखा सकता है। इसमें टैब बदलने या कापी-पेस्ट करने की झंझट नहीं रहती है। एटलस का मकसद इंटरनेट को स्मार्ट असिस्टेंट की तरह बनाना है, जो आपकी आदतें समझे, जरूरतों को याद रखे और आपके लिए काम आसान कर सके।

ChatGPT Atlas के टॉप फीचर्स

हर टैब में ChatGPT: एटलस ब्राउजर के हर टैब में ChatGPT की सुविधा मिलती है यानी आप सीधे उसी पेज पर सवाल पूछ सकते हैं।

AI असिस्टेंट: यह आपके ब्राउजिंग पैटर्न को याद रखता है। यह पिछले कामों के आधार पर व्यक्तिगत सुझाव देता है।

इन-लाइन राइटिंग: यह सुविधा राइटिंग को आसान बनाती है। आप ई-मेल या ब्लॉग पोस्ट शुरू करते हैं तो ChatGPT आपको आइडिया या ड्राफ्ट की सुविधा देता है। ड्राफ्ट को बेहतर बनाने के लिए सुझाव और फीडबैक भी देता है।

बिल्ट-इन मेमोरी फीचर: यह ब्राउजिंग के डिटेल याद रखता है। मेमोरी को सेटिंग्स में चालू या बंद कर सकते हैं। यह डेटा को सुरक्षित रखता है।

नैचुरल लैंग्वेज कमांड: आप एटलस को सामान्य बोलचाल में निर्देश दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगले हफ्ते का साइंस इवेंट ढूंढ़ो और रजिस्टर करो कहें और यह काम कर देगा।

एजेंट मोड: यह अपाइंटमेंट बुक करने, फूड प्लान करने या प्रोडक्ट की तुलना करने जैसे काम करता है। हालांकि, यह फीचर केवल प्लस, प्रो और बिजनेस यूजर के लिए उपलब्ध है।

प्राइवेसी और कंट्रोल: एटलस आपको आपके डेटा और प्राइवेसी पर पूरा नियंत्रण देता है। आप चुन सकते हैं कि ChatGPT किन वेबसाइट्स का उपयोग करे। आप ब्राउजिंग हिस्ट्री को कभी भी हटा सकते हैं।

कौन कर सकता है उपयोग: अभी MacOS यूजर्स के लिए उपलब्ध है और इसे OnenAI की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि इसके कुछ खास फीचर, जैसे- एजेंट मोड सिर्फ पेड प्लान वाले यूजर्स के लिए हैं।

एटलस और कॉमेट में क्या फर्क है?

आज के समय में कई AI ब्राउजर मौजूद हैं, लेकिन इस समय ChatGPT Atlas और परप्लेक्सिटी कॉमेट की चर्चा ज्यादा है। एटलस में ChatGPT सीधे ब्राउजर में जुड़ा है, जिससे आप ईमेल लिख सकते हैं, फार्म भर सकते हैं, रिपोर्ट एडिट आदि कर सकते हैं। वहीं कॉमेट का ध्यान जानकारी ढूंढने और सही स्रोत दिखाने पर है। यह रिसर्च, पढ़ाई आदि के लिए बेहतर है, क्योंकि रियल-टाइम डेटा के साथ हर जवाब का सोर्स भी दिखाता है। साधारण शब्दों में कहें, तो एटलस कार्य करने वाला ब्राउजर है, जबकि कॉमेट जानकारी ढूंढने वाला ब्राउजर है।