    ChatGPT Atlas AI ब्राउजर के 5 फीचर जो इसे बनाते हैं Chrome और Safari से बेहतर

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:00 PM (IST)

    ओपनएआई ने चैटजीपीटी एटलस नामक एक नया एआई ब्राउज़र लॉन्च किया है, जो जीपीटी-5 एआई मॉडल पर आधारित है। यह गूगल क्रोम के एआई मोड को टक्कर देगा। इसमें स्मार्ट स्टडी, इंटरव्यू की तैयारी, टास्क ऑटोमेशन, उत्पादों की तुलना और राइटिंग असिस्टेंट जैसे फीचर्स हैं। यह ब्राउज़र छात्रों और पेशेवरों के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह पढ़ाई और काम को आसान बनाता है।

    ChatGPT Atlas के टॉप 5 फीचर

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OpenAI ने एआई वाला अपना पहला ब्राउजर ChatGPT Atlas लॉन्च कर दिया है। यह ब्राउजर लेटेस्ट GPT-5 AI मॉडल से लैस होगा। इस ब्राउजर के जरिए कंपनी Google Chrome के AI Mode और Perplexity के Comet ब्राउजर को सीधी टक्कर देने की प्लानिंग कर रही है। ChatGPT Atlas दूसरे ब्राउजर की तरह की नाम करेगा, जहां यूजर्स आसानी से टैब्स या सर्च हिस्ट्री एक्सेस कर पाएंगे। इसके साध ही ब्राउजर में यूजर्स को साइडबार में ChatGPT का ऑप्शन मिलेगा, जहां से वे अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। यहां हम आपको ChatGPT Atlas के पांच खूबियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

    स्मार्ट स्टडी

    ChatGPT Atlas ब्राउजर स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, जो पढ़ाई को स्मार्ट बना देता है। इस ब्राउजर में Context-Awareness फीचर मिलता है, जिससे लेक्चर मटीरियल जैसे स्लाइड्स, नोट या प्रैक्टिस क्वेश्चन को वे आसानी से समझ सकते हैं। ChatGPT Atlas में यूजर्स टॉपिक पर एक्सप्लनेशन या फॉलो-अप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए उन्हें ऐप या ब्राउजर के साथ वेबसाइट से स्विच नहीं करना होगा।

    इंटरव्यू की तैयारी

    ChatGPT Atlas ब्राउजर का Memory फीचर इंटरव्यू की तैयारी में यूजर्स के बहुत काम आ सकता है। एक प्रॉम्प्ट लिखकर यूजर्स की सर्च हिस्ट्री और सेव किए पेज के आधार पर पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू या किसी परीक्षा की तैयारी करने में आसानी होगी।

    ऑटोमेट टास्क

    ChatGPT Atlas के AI Mode में यूजर ब्राउजर को वॉइस कमांड देकर किसी इवेंट या रेस्टोरेंट में बुकिंग करवा सकते हैं। यह ब्राउजर प्रॉम्प्ट के आधार पर यूजर की पसंद के आधार पर बुकिंग फॉर्म भर सकता है। इसके साथ ही यह बहुत से काम ऑटोमेट कर सकता है।

    कंपेयर और प्राइस ट्रैक

    ChatGPT Atlas ब्राउजर में यूजर्स अलग-अलग ब्रांड के प्रोडक्ट का कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ यूजर्स अगर प्रॉम्प्ट में बजट बताते हैं तो वह बेस्ट ऑप्शन सर्च रिजल्ट में शो करता है। इसके साथ ही ब्राउजर के एजेंट मोड से प्राइस हिस्ट्री भी ट्रैक कर सकते हैं।

    राइटिंग असिस्टेंट

    ChatGPT एआई आधारित राइटिंग टूल के मामले में लोकप्रिय है। इस ब्राउजर में राइटिंग टूल का इंटीग्रेशन इसे ब्राउजर को और भी पावरफुल बना देता है। यानी यूजर्स ब्राउजर में ही मेल या मैसेज आसानी से ड्राफ्ट कर सकते हैं। यानी राइटिंग टूल के लिए यूजर्स को दूसरे ऐप या टैब में स्विच नहीं करना होगा।

