Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Caviar ने लॉन्च किया iPhone 17 Pro सीरीज का विक्ट्री कलेक्शन, जानें कीमत और खूबियां

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 03:00 PM (IST)

    लग्जरी स्मार्टफोन कंपनी कैवियार ने iPhone 17 Pro लाइनअप का विक्ट्री कलेक्शन लॉन्च किया है। इस कलेक्शन में पांच मॉडल हैं Magma Onyx Polar Adamant और Ultramarine। हर मॉडल के 19 यूनिट ही बनाए गए हैं। इन आईफोन्स में एयरोस्पेस-ग्रेड टाइटेनियम और क्रोकोडाइल लेदर का इस्तेमाल किया गया है। इनकी शुरुआती कीमत 10060 डॉलर (करीब 893000 रुपये) है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Caviar ने iPhone 17 Pro लाइनअप का स्पेशल विक्ट्री कलेक्शन लॉन्च किया है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। लग्जरी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Caviar ने iPhone 17 Pro लाइनअप का स्पेशल विक्ट्री कलेक्शन लॉन्च किया है। कैवियार ने iPhone 17 Pro और 17 Pro Max स्मार्टफोन के पांच मॉडल - Magma, Onyx, Polar, Adamant, और Ultramarine पेश किए हैं। Caviar का कहना है वह हर मॉडल के 19 यूनिट पेश करने वाला है। यहां हम आपको कैवियार के स्पेशल आईफोन मॉडल के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डिजाइन डिटेल्स

    Victory कलेक्शन वाले आईफोन मॉडल में कैवियार ने फ्रेम के लिए एयरोस्पेस-ग्रेड टाइटेनियम या रेनफोर्स स्टील का यूज किया गया है। Caviar ने इसे और भी प्रीमियम लुक देने के लिए क्रोकोडाइल लेदर, काल्फस्किन और हर्म्स एप्सॉम लेदर का यूज किया गया है। इसके साथ ही ड्यूरेबिलिटी और विजुअल डेप्थ को बेहतर बनाने के लिए इसमें PVD कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है।

    Victory Magma में डीप ब्लैक टाइटेनिमय के साथ चमकीले ऑरेंज एसेंट और क्रोकोडायल लेदर का यूज किया गया है। इस फोन का डिजाइन वोल्कैनिक एनर्जी से प्रेरित है। Victory Onyx में कंपनी ने टाइटेनियम के साथ ब्लैक काल्फस्किन का यूज किया है।

    Victory Polar की बात करें तो इसमें व्हाइट क्रोकोडायल लेदर और टाइटेनियम Guilloché डिटेलिंग का यूज किया गया है। Victory Adamant में कंपनी ने PVD-कोटेड स्टील के साथ Hermès लेदर का यूज किया गया है। वहीं, Victory Ultramarine में कैवियार ने विविड ब्लू लेदर के साथ पॉलिश टाइटेनिमय का यूज किया गया है। हर एक मॉडल को इंटरेक्टिव बॉक्स के साथ लाया गया है। इन फोन के साथ कलेक्टेबल कॉइन और 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड की भी ऑफर किए जाएंगे।

    कीमत

    Caviar ने Victory Collection सीरीज आईफोन्स को 10,060 डॉलर (करीब 8,93,000 रुपये) की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है। Victory Ultramarine मॉडल कंपनी का सबसे अफोर्डेबल मॉडल है। इसके साथ ही Victory Onyx और Victory Polar मॉडल को कंपनी ने 10,200 डॉलर (करीब 9,06,000 रुपये) की कीमत में लॉन्च किया जाएगा।

    Victory Adamant को कंपनी ने 10,490 डॉलर (करीब रुपये) और Victory Magma को 10,630 डॉलर (करीब 9,43,600 रुपये) में लॉन्च किया गया है। कंपनी ने इन सभी मॉडल के 19-19 यूनिट पेश किए हैं, जिन्हें Caviar की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर किया जा सकता है।

    यह भी पढ़ें- iOS 26 या iOS 18.7 आपके iPhone के लिए कौन सा अपडेट बेहतर?