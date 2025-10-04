iOS 26 या iOS 18.7 आपके iPhone के लिए कौन सा अपडेट बेहतर?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एपल के iOS 26 के साथ लेटेस्ट iOS 18.7 भी अपडेट के लिए उपलब्ध है। दोनों में ही कई सारे सिक्योरिटी इश्यूज को फिक्स किया गया है। इसका मतलब है कि यथाशीघ्र आपको किसी एक iOS में अपडेट कर लेना चाहिए।

iOS 26 में बेहतर पासकी सपोर्ट, अप टू डेट प्रोटेक्शन, परमिशन कंट्रोल आदि बेहतर हुआ है। हालांकि, कुछ iPhone यूजर्स iOS26 के अपडेट के बाद ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्टिविटी, फोन के लाक होने पर म्यूजिक या वीडियो को सुनने में परेशानी की शिकायत कर रहे थे, जिसे अब iOS 26.0.1 अपडेट के जरिए दूर किया जा रहा है। ऐसे में जानते हैं दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनना बेहतर रहेगा।

iOS 18.7: अगर आप iOS 26 के फीचर्स को लेकर उत्सुक नहीं हैं और सुरक्षित ऑप्शन देख रहे हैं तो इसे अपडेट कर सकते हैं। iOS 26 में जाने के बाद लौटने का विकल्प नहीं है।

iOS 26: इसमें आपको कई सारे नए फीचर्स मिलेंगे। शुरुआती कुछ बग्स की चिंता थी, जिसे अब दूर किया जा रहा है। यह अपडेट 18.7 से अधिक सुरक्षित होगा।

यह भी पढ़ें- Apple iPhone 17e कब होगा लॉन्च, क्या होगी कीमत और खूबियां?

कैसे करें निर्णय: iOS 18.7 नए फीचर्स के बग्स समाधान के साथ स्टेबल अपडेट मिलता है। वहीं iOS 26 में आपको नए फीचर्स के साथ एडवांस सिक्योरिटी सेफगार्ड मिलता है।

कैसे करें अपडेट?

iPhone की सेटिंग में जाकर जनरल पर टैप करें, सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन चुनें। iOS 26 या iOS 18.7 में से किसी एक को इंस्टाल करें।

यह भी पढ़ें- iOS 26 Compatible iPhones: किन-किन आईफोन को मिलेगा लेटेस्ट iOS 26 अपडेट, देखें पूरी लिस्ट