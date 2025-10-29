Language
    मोबाइल पर दिखेगा कॉल करने वाले का नाम, शुरू हुई टेस्टिंग

    By Agency CENTRALDESKEdited By: Subhash Gariya
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:58 PM (IST)

    मोबाइल पर कॉल करने वाले का नाम दिखाने वाली सीएनएपी सुविधा का दूरसंचार कंपनियों ने परीक्षण शुरू कर दिया है। वोडाफोन आइडिया ने हरियाणा में पायलट परीक्षण शुरू किया है, जियो भी जल्द शुरू करेगा। ट्राई ने सभी यूजर्स के लिए डिफॉल्ट रूप से सुविधा सक्रिय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह सुविधा मार्च 2026 तक देशभर में लागू होने की उम्मीद है, लेकिन यह केवल 4जी और 5जी नेटवर्क पर ही उपलब्ध होगी।

    पीटीआई, नई दिल्ली। मोबाइल पर आने वाली कॉल में कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम दिखाने की सुविधा (सीएनएपी) का दूरसंचार कंपनियों ने परीक्षण करना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि यह सुविधा देशभर में मार्च, 2026 तक लागू हो जाएगी। दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने बुधवार को कहा कि वोडाफोन आइडिया ने हरियाणा सर्किल में सीएनएपी सेवा का पायलट परीक्षण शुरू कर दिया है, जबकि जियो भी जल्द ही इसी सर्किल से परीक्षण शुरू करेगी।

    2026 में शुरू हो सकती है सुविधा

    इस सुविधा के तहत कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम रिसीवर के मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है, जिससे यूजर को कॉल उठाने से पहले ही पता चल जाता है कि उसे किसने कॉल किया है। सूत्रों ने बताया कि परीक्षण सफल रहने पर दूरसंचार विभाग देशभर में चरणबद्ध तरीके से इस सेवा को लागू करेगा। विभाग चाहता है कि 31 मार्च, 2026 तक इस सुविधा को देशभर में लागू कर दिया जाए।

    दूरसंचार नियामक ट्राई ने एक दिन पहले ही दूरसंचार विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके तहत यह सुविधा सभी यूजर के लिए डिफॉल्ट रूप से सक्रिय रहेगी। हालांकि, इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को इसे निष्क्रिय कराने का विकल्प मिलेगा।

    पहले सिर्फ इच्छुक यूजर्स को मिलेगी सुविधा

    ट्राई ने फरवरी, 2024 में सौंपी सिफारिशों में कहा था कि सीएनएपी केवल इच्छुक उपभोक्ताओं को ही उपलब्ध कराई जाए। लेकिन दूरसंचार विभाग का मानना था कि यह सेवा स्वचालित रूप से सभी को दी जानी चाहिए, ताकि धोखाधड़ी और साइबर अपराधों पर लगाम लगाई जा सके।

    अब ट्राई ने इसी विचार पर सहमति दी है। हालांकि, सीएनएपी सुविधा केवल 4जी और 5जी नेटवर्क वाले फोन पर ही संभव होगी, क्योंकि 2जी और 3जी नेटवर्क में तकनीकी सीमाएं हैं।

