BSNL का क्रिसमस ऑफर: सिर्फ 1 रुपये में 30 दिन वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 2GB डेटा भी
BSNL अपने ग्राहकों के लिए क्रिसमस पर खास ऑफर लेकर आया है। नए यूजर्स को 1 रुपये में 30 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान मिलेगा, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और 2G ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए क्रिसमस पर जबरदस्त ऑफर लेकर आई है। जी हां, कंपनी ने Christmas Bonanza ऑफर पेश किया जहां नए यूजर्स को सिर्फ 1 रुपये में ऐसा प्लान मिलेगा, जो आपकी कनेक्टिविटी को पूरे महीने तक बनाए रखेगा। कंपनी काफी वक्त से कम कीमत में ज्यादा फायदे दे रही है। इसी बीच अब ये नया ऑफर यूजर्स के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है। चलिए पहले जानें कि 1 रुपये के प्लान में क्या क्या मिलेगा...
क्या क्या मिलेगा 1 रुपये के प्लान में?
BSNL के इस स्पेशल ऑफर में नया SIM लेने वाले ग्राहकों को डेली 2GB डेटा मिलेगा। यानी अगर आप ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये एक बेस्ट प्लान हो सकता है। साथ ही इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलने वाली है। प्लान में आपको 30 दिनों की वैलिडिटी भी मिलने वाली है। कंपनी फ्री सिम कार्ड भी ऑफर कर रही है। कंपनी का ये भी दावा है कि ये प्लान खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें कम कीमत में बेहतर कनेक्टिविटी की तलाश है।
कहां मिलेगा ये खास ऑफर?
दरअसल BSNL का ये खास ऑफर पाने के लिए आपको अपने नजदीकी BSNL रिटेल स्टोर पर जाना होगा। कंपनी ने इसे लिमिटेड टाइम के लिए ही जारी किया है। BSNL का यह क्रिसमस ऑफर 31 दिसंबर 2025 तक वैलिड रहेगा। यानी आपके पास इसे एक्टिवेट करने के लिए अभी काफी टाइम है।
BSNL का 2399 रुपये वाला प्लान
फेस्टिव सीजन के दौरान BSNL का ये बजट-फ्रेंडली प्लान उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, जो कम खर्च में हाई वैल्यू बेनिफिट चाहते हैं। इसके अलावा BSNL ₹2399 का प्लान भी ऑफर कर रहा है जो पूरे साल के रिचार्ज की टेंशन को खत्म कर देता है। इस प्लान में 2GB डेटा हर दिन और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 100 SMS रोजाना भेजने की सुविधा मिलती है। इस प्लान में पूरे 365 दिन की वेलिडिटी मिल रही है।
