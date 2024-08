BSNL की 4G-5G USIM सर्विस जल्द होगी शुरू, यूजर्स बिना झंझट कहीं से भी बदल सकेंगे सिम

दूरसंचार विभाग ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल में इस सर्विस को लेकर जानकारी दी है। विभाग का कहना है कि 4G और 5G सर्विस के रोलआउट के बाद यूजर्स को बिना किसी प्रतिबंध के मोबाइल नंबर और सिम बदलने की सहूलियत मिलेगी।

Shri A. Robert J Ravi, @CMDBSNL, alongside Director CM Shri Sandeep Govil, the Board of Directors, and CGMT Punjab, proudly announces the launch of #BSNL's cutting-edge New Generation Over-the-Air (OTA) and Universal SIM (USIM) platform, developed with Pyro Holdings Pvt. Ltd.… pic.twitter.com/jU9BLQYfF2