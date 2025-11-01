Language
    365 दिन की वैलिडिटी, रोज 100 SMS-2GB डेटा, कीमत 2 हजार से कम; जानें इस स्पेशल प्लान की डिटेल

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 09:00 AM (IST)

    BSNL ने सीनियर सिटिजन यानी 60 साल से ऊपर वाले यूजर्स के लिए नया सम्मान प्लान कुछ समय पहले लॉन्च किया था। ये प्लान काफी सस्ता है और एक साल की वैलिडिटी ऑफर करता है, ताकि बुज़ुर्गों को बार-बार रिचार्ज ना करना पड़े। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली डेटा और SMS जैसे जरूरी बेनिफिट्स मिलते हैं। 

    BSNL सीमित समय के लिए ग्राहकों को एक खास प्लान ऑफर कर रहा है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने कुछ समय पहले यूजर्स के लिए नया Samman प्लान लॉन्च किया था। ये प्लान उन कस्टमर्स के लिए है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। मतलब ये प्लान बेसिकली बुज़ुर्ग कस्टमर्स के लिए है। इस प्लान की दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ किफायती नहीं है, बल्कि साल भर की वैलिडिटी के साथ आता है। ये प्लान उन बुज़ुर्ग कस्टमर्स के लिए है जो बार बार अपने डिवाइस को रिचार्ज नहीं करना चाहते। ये प्लान कस्टमर की हर बेसिक जरूरत को कवर करता है। आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में।

    BSNL सम्मान प्लान के बेनिफिट्स

    BSNL के सम्मान प्लान की कीमत 1812 रुपये रखी गई है। इस प्लान के साथ, यूजर्स को साल भर की वैलिडिटी मिलती है। ये सच में इस प्लान को एक अच्छा डील बना देता है। इसके अलावा, यूजर्स को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, रोज 100 SMS और 2GB डेली डेटा जैसे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आपको बता दें कि ये प्लान कंपनी की एक ऑफर का हिस्सा है और सिर्फ 18 नवंबर 2025 तक ही यूजर्स के लिए रिचार्ज करने के लिए उपलब्ध रहेगा। तो अभी भी यूजर्स के पास सोचने और डिसाइड करने का अच्छा समय है।

    नए यूजर्स के लिए फ्री SIM कार्ड भी बंडल किया गया है। BSNL अपना Rs 1 ऑफर भी जारी रखा है जिसमें यूजर्स को फ्री 4G SIM (सिर्फ नए कस्टमर्स के लिए) के साथ एक महीने की फ्री मोबाइल सर्विस मिलेगी। इससे यूजर्स को सरकारी टेलीकॉम कंपनी की नई अपग्रेडेड और रोल आउट की गई 4G सर्विस का अनुभव मिलेगा।

    इस 30 दिन के फ्री ऑफर के साथ, यूजर्स को 2GB डेली डेटा, रोज 100 SMS और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के साथ फ्री SIM कार्ड मिलेगा। ये भी कंपनी की तरफ से एक अच्छा ऑफर है।

