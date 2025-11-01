365 दिन की वैलिडिटी, रोज 100 SMS-2GB डेटा, कीमत 2 हजार से कम; जानें इस स्पेशल प्लान की डिटेल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने कुछ समय पहले यूजर्स के लिए नया Samman प्लान लॉन्च किया था। ये प्लान उन कस्टमर्स के लिए है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। मतलब ये प्लान बेसिकली बुज़ुर्ग कस्टमर्स के लिए है। इस प्लान की दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ किफायती नहीं है, बल्कि साल भर की वैलिडिटी के साथ आता है। ये प्लान उन बुज़ुर्ग कस्टमर्स के लिए है जो बार बार अपने डिवाइस को रिचार्ज नहीं करना चाहते। ये प्लान कस्टमर की हर बेसिक जरूरत को कवर करता है। आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

BSNL सम्मान प्लान के बेनिफिट्स BSNL के सम्मान प्लान की कीमत 1812 रुपये रखी गई है। इस प्लान के साथ, यूजर्स को साल भर की वैलिडिटी मिलती है। ये सच में इस प्लान को एक अच्छा डील बना देता है। इसके अलावा, यूजर्स को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, रोज 100 SMS और 2GB डेली डेटा जैसे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आपको बता दें कि ये प्लान कंपनी की एक ऑफर का हिस्सा है और सिर्फ 18 नवंबर 2025 तक ही यूजर्स के लिए रिचार्ज करने के लिए उपलब्ध रहेगा। तो अभी भी यूजर्स के पास सोचने और डिसाइड करने का अच्छा समय है।