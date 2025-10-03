Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BSNL की VoWiFi सर्विसेज अब इन सर्कल्स में हुई लॉन्च, मुंबई में BSNL 4G सर्विस भी शुरू

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:00 PM (IST)

    BSNL ने अपने यूजर्स के लिए नया धमाका किया है। कंपनी ने अब Voice over Wi-Fi (VoWiFi) सर्विस को नए सर्किल्स में शुरू किया है। इस फीचर की मदद से BSNL यूजर्स अब Wi-Fi नेटवर्क के जरिए कॉल कर पाएंगे खासकर तब जब मोबाइल नेटवर्क नहीं हो। लंबे समय से Jio और Airtel ये सुविधा दे रहे थे और अब BSNL भी इस दौड़ में शामिल हो गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    BSNL ने भारत में नए सर्किल्स के लिए अपनी VoWiFi सर्विस लॉन्च की है।

     टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने भारत में नए सर्किल्स के लिए अपनी Voice over Wi-Fi (VoWiFi) सर्विस लॉन्च की है। ये फीचर इस तरह डिजाइन किया गया है कि ग्राहक Wi-Fi नेटवर्क पर वॉयस कॉल कर और रिसीव कर सकें, भले ही उनके पास सेलुलर कवरेज न हो। आपको बता दें कि प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे Jio और Airtel काफी समय से VoWiFi दे रहे थे, BSNL अब आखिरकार इस सर्विस पोर्टफोलियो में शामिल हो गया है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में मुंबई में BSNL 4G सर्विस भी शुरू की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    BSNL ने वेस्ट और साउथ जोन के सर्कल में Vowifi लॉन्च किया

    2 अक्टूबर को अपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के मौके पर DoT सेक्रेटरी नीरज मित्तल ने वेस्ट और साउथ जोन सर्किल्स में BSNL की VoWiFi सर्विस का सॉफ्ट लॉन्च किया। इसके साथ ही BSNL ने मुंबई में अपनी 4G सर्विस और पूरे भारत में eSIM सर्विस भी लॉन्च कर दी है।

    लेटेस्ट अनाउंस्टमेंट्स BSNL की डिजिटल एक्सपैंशन में एक बड़ा कदम हैं। जैसा बताया गया, Wi-Fi कॉलिंग सुविधा BSNL यूजर्स को कमजोर मोबाइल सिग्नल वाले इलाकों में भी नॉर्मल वॉयस कॉल करने देती है, वो भी Wi-Fi नेटवर्क का इस्तेमाल करके। जब कंपनी का मोबाइल सिग्नल कमजोर होता है, तो कम्पैटिबल स्मार्टफोन अपने-आप Wi-Fi पर स्विच होकर कॉल को टेलीकॉम नेटवर्क के जरिए रूट करते हैं।

    मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे Airtel, Reliance Jio और Vodafone Idea पिछले कई सालों से Wi-Fi कॉलिंग सपोर्ट दे रहे हैं, आमतौर पर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के।

    BSNL ने हाल ही में तमिलनाडु सर्किल में eSIM सर्विस देना शुरू किया है। टेलीकॉम कंपनी ने Tata Communications के साथ हाथ मिलाया है ताकि eSIM सर्विस रोलआउट की जा सके। eSIM सर्विस Tata Communications के Move प्लेटफॉर्म पर ऑफर की जाती है। BSNL ने अगस्त में दिल्ली में भी अपना 4G नेटवर्क लॉन्च किया था।

    इस महीने की शुरुआत में टेलीकॉम कंपनी ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स (DoP) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया, ताकि 1.65 लाख पोस्ट ऑफिस के जरिए BSNL SIM कार्ड सेल और मोबाइल रिचार्ज सर्विस शुरू की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते ओडिशा के झारसुगुड़ा से BSNL का पूरी तरह से स्वदेशी 4G नेटवर्क भी लॉन्च किया था।

    यह भी पढ़ें: Portronics ने लॉन्च किया कॉम्पैक्ट स्मार्ट प्रोजेक्टर, 100 इंच की स्क्रीन पर देख सकेंगे कंटेंट; जानें कीमत