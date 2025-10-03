BSNL की VoWiFi सर्विसेज अब इन सर्कल्स में हुई लॉन्च, मुंबई में BSNL 4G सर्विस भी शुरू

BSNL ने अपने यूजर्स के लिए नया धमाका किया है। कंपनी ने अब Voice over Wi-Fi (VoWiFi) सर्विस को नए सर्किल्स में शुरू किया है। इस फीचर की मदद से BSNL यूजर्स अब Wi-Fi नेटवर्क के जरिए कॉल कर पाएंगे खासकर तब जब मोबाइल नेटवर्क नहीं हो। लंबे समय से Jio और Airtel ये सुविधा दे रहे थे और अब BSNL भी इस दौड़ में शामिल हो गया है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने भारत में नए सर्किल्स के लिए अपनी Voice over Wi-Fi (VoWiFi) सर्विस लॉन्च की है। ये फीचर इस तरह डिजाइन किया गया है कि ग्राहक Wi-Fi नेटवर्क पर वॉयस कॉल कर और रिसीव कर सकें, भले ही उनके पास सेलुलर कवरेज न हो। आपको बता दें कि प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे Jio और Airtel काफी समय से VoWiFi दे रहे थे, BSNL अब आखिरकार इस सर्विस पोर्टफोलियो में शामिल हो गया है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में मुंबई में BSNL 4G सर्विस भी शुरू की है।

BSNL ने वेस्ट और साउथ जोन के सर्कल में Vowifi लॉन्च किया 2 अक्टूबर को अपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के मौके पर DoT सेक्रेटरी नीरज मित्तल ने वेस्ट और साउथ जोन सर्किल्स में BSNL की VoWiFi सर्विस का सॉफ्ट लॉन्च किया। इसके साथ ही BSNL ने मुंबई में अपनी 4G सर्विस और पूरे भारत में eSIM सर्विस भी लॉन्च कर दी है।

लेटेस्ट अनाउंस्टमेंट्स BSNL की डिजिटल एक्सपैंशन में एक बड़ा कदम हैं। जैसा बताया गया, Wi-Fi कॉलिंग सुविधा BSNL यूजर्स को कमजोर मोबाइल सिग्नल वाले इलाकों में भी नॉर्मल वॉयस कॉल करने देती है, वो भी Wi-Fi नेटवर्क का इस्तेमाल करके। जब कंपनी का मोबाइल सिग्नल कमजोर होता है, तो कम्पैटिबल स्मार्टफोन अपने-आप Wi-Fi पर स्विच होकर कॉल को टेलीकॉम नेटवर्क के जरिए रूट करते हैं।

On the occasion of BSNL’s Silver Jubilee, Hon’ble Secretary Telecom & Chairman, Digital Communications Commission, @neerajmittalias , in the presence of Additional Secretary Shri Gulzar Natarajan, @CMDBSNL Shri A. Robert J. Ravi, and the BSNL Board of Directors, launched BSNL 4G… pic.twitter.com/oo90qYW0xN — BSNL India (@BSNLCorporate) October 2, 2025 मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे Airtel, Reliance Jio और Vodafone Idea पिछले कई सालों से Wi-Fi कॉलिंग सपोर्ट दे रहे हैं, आमतौर पर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के।

BSNL ने हाल ही में तमिलनाडु सर्किल में eSIM सर्विस देना शुरू किया है। टेलीकॉम कंपनी ने Tata Communications के साथ हाथ मिलाया है ताकि eSIM सर्विस रोलआउट की जा सके। eSIM सर्विस Tata Communications के Move प्लेटफॉर्म पर ऑफर की जाती है। BSNL ने अगस्त में दिल्ली में भी अपना 4G नेटवर्क लॉन्च किया था।