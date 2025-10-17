Language
    BSNL लेकर आया धमाकेदार दिवाली ऑफर, 1 रुपये में मिलेगी नई सिम और 30 दिन तक रोज 1GB 4G डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 04:30 PM (IST)

    BSNL ने Diwali Bonanza 2025 के तहत नए ग्राहकों के लिए 1 रुपये में 4जी मोबाइल सर्विस का ऑफर पेश किया है। इस प्लान में 30 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 2जीबी डेटा मिलेगा। यह ऑफर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को 4जी सेवा का अनुभव कराना है।

    BSNL का 1 रुपये वाला दिवाली ऑफर

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने दिवाली ऑफर पेश कर दिया है। कंपनी इस ऑफर को Diwali Bonanza 2025 नाम दिया है, जो धमाकेदार ऑफर है। इस ऑफर के तहत कंपनी अपने नए यूजर्स को मात्र 1 रुपये में BSNL की 4G मोबाइल सर्विस ऑफर कर रही हैं। दिवाली बोनानजा ऑफर के तहत कंपनी के 1 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को 1 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। इसके साथ ही बीएसएनएल के ग्राहकों को रोज 2जीबी 4जी डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का बेनिफिट भी मिल रहा है।

    बीएसएनएल का कहना है कि Diwali Bonanza 2025 लिमिटेड-पीरियड ऑफर है। ग्राहक इस ऑफर का लाभ 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक हुआ उठा सकते हैं। सरकारी टेलीकॉम कंपनी इस ऑफर के जरिए अपने नए ग्राहकों को 4जी सेवा का लाभ प्रदान करना चाहती है।

    बीएसएनल के दिवाली ऑफर ऑफर के तहत कंपनी अपने नए ग्राहकों को 1 रुपये में BSNL 4G SIM ऑफर कर रही है। इस 1 रुपये वाले प्लान में बीएसएनएल के ग्राहकों को मिलने वाले फायदे हम यहां डिटेल में बता रहे हैं।

    अनलिमिटेड कॉलिंग – बीएसएनएल के ग्राहक देश में किसी भी नेटवर्क पर 30 दिन तक अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं।

    हाई-स्पीड इंटरनेट - इस प्लान में बीएसएनएल के ग्राहकों को रोज 2GB 4जी डेटा मिलेगा। यानी इस प्लान में उन्हें कुल 60GB डेटा दिया जाएगा।

    बीएसएनएल के इस प्लान में ग्राहकों को फ्री सिम कार्ड मिलेगा। इसके साथ ही ग्राहकों को केवाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सिमकार्ड दिया जाएगा। इस प्लान में ग्राहकों को 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी।

    यह ऑफर खास बीएसएनएल के नए ग्राहकों के लिए है। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जो पहली बार कंपनी की 4जी सेवा ट्राई करना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें ज्यादा पैसा खर्च किए बिना ही नेटवर्क की जांच सकते हैं। एक महीने के बाद ग्राहकों को रेगुलर प्रीपेड या पोस्टपेड प्लान में शिफ्ट करना होगा।

