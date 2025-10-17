BSNL लेकर आया धमाकेदार दिवाली ऑफर, 1 रुपये में मिलेगी नई सिम और 30 दिन तक रोज 1GB 4G डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने दिवाली ऑफर पेश कर दिया है। कंपनी इस ऑफर को Diwali Bonanza 2025 नाम दिया है, जो धमाकेदार ऑफर है। इस ऑफर के तहत कंपनी अपने नए यूजर्स को मात्र 1 रुपये में BSNL की 4G मोबाइल सर्विस ऑफर कर रही हैं। दिवाली बोनानजा ऑफर के तहत कंपनी के 1 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को 1 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। इसके साथ ही बीएसएनएल के ग्राहकों को रोज 2जीबी 4जी डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का बेनिफिट भी मिल रहा है।

बीएसएनएल का कहना है कि Diwali Bonanza 2025 लिमिटेड-पीरियड ऑफर है। ग्राहक इस ऑफर का लाभ 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक हुआ उठा सकते हैं। सरकारी टेलीकॉम कंपनी इस ऑफर के जरिए अपने नए ग्राहकों को 4जी सेवा का लाभ प्रदान करना चाहती है।

BSNL का 1 रुपये वाला दिवाली ऑफर बीएसएनल के दिवाली ऑफर ऑफर के तहत कंपनी अपने नए ग्राहकों को 1 रुपये में BSNL 4G SIM ऑफर कर रही है। इस 1 रुपये वाले प्लान में बीएसएनएल के ग्राहकों को मिलने वाले फायदे हम यहां डिटेल में बता रहे हैं।