BSNL का धमाका! 336 तक अनलिमिटेड कॉलिंग और 24GB डेटा सस्ते में

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से टक्कर देने के लिए बीएसएनएल एक के बाद एक नए-नए प्लान पेश कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने अपनी 4G सर्विस भी लॉन्च की है जिसके बाद अब कंपनी 5G पेश करने की तैयारी में है। कंपनी ने हाल ही में एक एनुअल प्लान पेश किया था, जिसमें 600GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री SMS की सुविधा मिल रही थी। अब इसी कड़ी में बीएसएनएल ने एक और शानदार लॉन्ग-टर्म प्लान कुछ वक्त पहले पेश किया है, जो उन यूजर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो बार-बार रिचार्ज से बचना चाहते हैं।

BSNL का नया 1499 रुपये वाला प्लान कंपनी ने कुछ वक्त पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए इस नए प्लान की जानकारी शेयर की है। इस जबरदस्त प्लान की कीमत ₹1499 है जिसमे आपको 336 दिनों यानी करीब 11 महीने लंबी वैलिडिटी मिलती है। यानी एक बार रिचार्ज करने के बाद पूरे 11 महीनों तक आपको किसी एक्स्ट्रा रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ने वाली।

इतना ही नहीं इस प्लान में कंपनी अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी दे रही है यानी आप पूरे देश में कहीं भी बिना लिमिट कॉलिंग का मजा ले सकते हैं। इसके साथ ही कंपनी इस प्लान में टोटल 24GB डेटा भी ऑफर कर रही है। अगर आप इंटरनेट का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं तो यह डेटा पैक आपके लिए काफी है।