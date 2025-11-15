BSNL ने पेश किया सिल्वर जुबली प्लान, मिलेगा डेली 2.5GB डेटा, 30 दिन की वैलिडिटी, कीमत किफायती

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने प्रीपेड कस्टमर्स के लिए सिल्वर जुबली प्लान खास बेनिफिट्स के साथ पेश किया है। सरकारी टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSP) ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इस बात की जानकारी दी और बताया कि ये लिमिटेड-टाइम प्रीपेड रिचार्ज प्लान क्या ऑफर कर रहा है। ये कस्टमर्स को 2.5GB डेली मोबाइल डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और SMS बेनिफिट्स बहुत ही कम कीमत पर देगा। ये ऑफर कंपनी के पहले से अनाउंस Silver Jubilee FTTH प्लान को जॉइन कर रहा है।

BSNL सिल्वर जुबली प्लान BSNL के मुताबिक, Silver Jubilee प्लान की कीमत 225 रुपये है और इसमें 30 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। इस दौरान कस्टमर्स को रोज 2.5GB 4G डेटा, अनलिमिटेड लोकल और STD वॉयस कॉल्स, और रोज 100 SMS दिए जाएंगे। फेयर यूसेज पॉलिसी (FUP) के तहत, डेली कोटा खत्म होने पर स्पीड 40kbps तक कम हो जाएगी।

इस ऑफर का फायदा लेने के लिए, मौजूदा कस्टमर्स BSNL के वेब पोर्टल या BSNL Self Care ऐप से रिचार्ज कर सकते हैं। वहीं, नए कस्टमर्स रिटेलर या BSNL कॉमन सर्विसेज सेंटर पर जाकर इसे ले सकते हैं। ये सेंटर वो पॉइंट्स हैं जहां से टेलिकॉम ऑपरेटर SIM कार्ड जारी करना, बिल पेमेंट और मोबाइल रिचार्ज जैसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज देता है।

BSNL ने हाल ही में Silver Jubilee FTTH प्लान भी अनाउंस किया था। इसकी कीमत 625 रुपये प्रति माह है और इसमें 70Mbps स्पीड के साथ 2500GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है और इसके साथ एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कस्टमर्स को 600 से ज्यादा लाइव TV चैनल्स, जिनमें 127 प्रीमियम चैनल शामिल हैं, का एक्सेस मिलता है। इसके अलावा, इसमें JioHotstar और SonyLIV OTT प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन भी शामिल है।