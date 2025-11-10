BSNL 5G कब होगा लॉन्च? इन दो शहरों हो सकती है शुरुआत!

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एक तरफ, Jio, Airtel और Vi जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने यूजर्स को हाई स्पीड 5G नेटवर्क दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ, BSNL भी जल्द ही अपनी 5G सर्विस लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लंबे इंतजार के बाद, BSNL आखिरकार दिसंबर 2025 तक दिल्ली और मुंबई में अपनी 5G सर्विस लॉन्च कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, BSNL का 5G नेटवर्क पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, जो इसे प्राइवेट कंपनियों से काफी अलग बनाएगा। आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं...

दिल्ली और मुंबई से होगी 5G सर्विस की शुरुआत हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, BSNL ने अपनी 5G सर्विस के लिए सभी जरूरी इक्विपमेंट और टेक्निकल टेस्टिंग प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के एक अधिकारी ने भी हाल ही में बताया था कि सभी सिस्टम उम्मीद के मुताबिक काम कर रहे हैं। इसलिए, कंपनी दिसंबर 2025 तक दोनों मेट्रो शहरों में अपना 5G नेटवर्क लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

इस लॉन्च के साथ, BSNL पहली बार अपने कस्टमर्स को हाई स्पीड 5G एक्सपीरियंस देगा। यह उन लाखों यूजर्स के लिए बड़ी खबर है जो लंबे समय से प्राइवेट ऑपरेटर्स पर निर्भर रहने के बजाय सरकारी कंपनी से जुड़े हुए हैं। हालांकि Jio और Airtel पहले से ही पूरे देश में हाई-स्पीड 5G सर्विस दे रहे हैं, लेकिन BSNL का यह कदम अब इन प्राइवेट कंपनियों के लिए कड़ी चुनौती बन सकता है।

क्यों हुई BSNL 5G के लॉन्च में देरी? बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि BSNL ने दूसरी प्राइवेट कंपनियों की तरह अपना 5G नेटवर्क बहुत पहले लॉन्च क्यों नहीं किया और इसमें इतना समय क्यों लग रहा है। दरअसल इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को फॉलो कर रही है। विदेशी कंपनियों की टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहने के बजाय, सरकार अपनी घरेलू 4G और 5G टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है।