BSNL का 100GB डेटा वाला जबरदस्त प्लान: एक महीना अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की सुविधा भी 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। BSNL अपने कस्टमर्स के लिए एक के बाद एक सस्ते और शानदार प्लान्स पेश कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने एक खास स्टूडेंट प्लान भी पेश किया है जिसमें आपको डेटा की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हां, आजकल स्कूल और कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड काफी बढ़ गया है। ऐसे में स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ी दिक्कत डेटा खत्म होने की होती है। इसी बात को समझते हुए BSNL ने स्टूडेंट्स के लिए एक सस्ता प्लान पेश किया है। इस प्लान की कीमत 251 रुपये है। इस प्लान में स्टूडेंट्स को 100GB डेटा के साथ कई दूसरी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। आइए इस शानदार प्लान के बारे में डिटेल में जानते हैं...

BSNL का 251 रुपये वाला प्लान BSNL के इस दमदार प्लान की कीमत ₹251 है। यह खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए पेश किया गया है जो रोजाना ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, वीडियो कंटेंट देखते हैं या असाइनमेंट और प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए इंटरनेट पर डिपेंड रहते हैं। BSNL का दावा है कि यह प्लान डेटा खत्म होने की चिंता को खत्म कर देगा और उन्हें बिना किसी रुकावट के ऑनलाइन पढ़ाई करने में मदद करेगा।

अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS भी यह BSNL Learner Plan 100GB डेटा ऑफर करता है, जिससे आप ऑनलाइन क्लास, वीडियो लेक्चर और दूसरे एजुकेशनल कंटेंट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा, यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग भी देता है, जिससे आप पढ़ाई करते समय साथियों से बात कर सकते हैं। यह प्लान रोजाना 100 SMS मैसेज की भी सुविधा देता है, जिससे नोटिफिकेशन से लेकर OTP और दूसरी जरूरी मैसेजिंग जरूरतें पूरी होती हैं।