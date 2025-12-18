boAt की नई स्मार्ट रिंग हुई भारत में लॉन्च, 15 दिन तक चलेगी बैटरी; इतनी है कीमत
boAt Valour Ring 1 को भारत में लॉन्च किया गया है। ये एक नई स्मार्ट रिंग है। ये लगातार हेल्थ और फिटनेस ट्रैक करती है। साथ ही इसे पहनकर रेगुलर वॉच को भी ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। boAt Valour Ring 1 एक नई स्मार्ट रिंग है जिसे गुरुवार को भारत में लॉन्च किया गया है और ये लगातार हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग की सुविधा देती है। इसके साथ ही आप रेगुलर वॉच भी पहन सकते हैं। हल्के टाइटेनियम फ्रेम से बनी ये रिंग बिना स्क्रीन वाले फॉर्म फैक्टर में चौबीसों घंटे हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 ट्रैकिंग, स्लीप एनालिसिस और स्ट्रेस इनसाइट्स ऑफर करती है। ये एक्टिविटी ट्रैकिंग और कई स्पोर्ट्स मोड को भी सपोर्ट करती है। साथ ही लंबी बैटरी लाइफ और ड्यूरेबिलिटी पर भी ध्यान देती है। boAt Valour Ring 1 एक कॉम्पैक्ट, डिसेंट वियरेबल के जरिए जरूरी हेल्थ डेटा देने का दावा करती है।
boAt Valour Ring 1 की भारत में कीमत और उपलब्धता
boAt Valour Ring 1 की कीमत 11,999 रुपये तय की गई है और ये भारत में Amazon, Flipkart, कंपनी की वेबसाइट और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर उपलब्ध होगी। ये कार्बन ब्लैक मैट फिनिश में उपलब्ध है और 7 से 12 तक के साइज में आती है।
कंपनी एक साइजिंग किट भी देती है जिससे यूजर्स ऑर्डर देने से पहले घर पर अपनी उंगलियों का साइज माप सकते हैं, ताकि सही फिट सुनिश्चित हो सके। बोट ने ये भी कहा है कि वियरेबल खरीदने पर ग्राहकों को हेल्थ बेनिफिट्स पैकेज मिलेगा।
boAt Valour Ring 1 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
boAt Valour Ring 1 एक रिंग के आकार का फिटनेस ट्रैकर है जिसे लगातार मॉनिटरिंग के लिए डिजाइन किया गया है। ये हल्के टाइटेनियम फ्रेम से बनी है और इसका वजन 6g से कम है। ये रिंग उन यूजर्स के लिए है जो स्मार्टवॉच के बिना डिसेंट ट्रैकिंग पसंद करते हैं और नोटिफिकेशन या ऑन-स्क्रीन इंटरैक्शन के बजाय बैकग्राउंड हेल्थ मॉनिटरिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
boAt Valour Ring 1 में हेल्थ फीचर्स में 24x7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी (HRV) इनसाइट्स, SpO2 ट्रैकिंग, स्टेप और एक्टिविटी ट्रैकिंग, स्किन टेम्परेचर मॉनिटरिंग, स्ट्रेस ट्रैकिंग और VO2 मैक्स एस्टीमेशन शामिल हैं। स्लीप ट्रैकिंग में स्लीप-स्टेज एनालिसिस और दिन में झपकी का पता लगाना शामिल है।
ये रिंग 40 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड को भी सपोर्ट करती है, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रनिंग, साइक्लिंग और वॉकिंग शामिल हैं। सभी डेटा बोट क्रेस्ट कंपेनियन ऐप के जरिए एक्सेस किया जाता है, जिसे अपडेटेड इंटरफेस मिला है।
कंपनी के मुताबिक, boAt Valour Ring 1 लगातार ट्रैकिंग के लिए नेक्स्ट-जेनरेशन सेंसर के साथ एडवांस्ड चिपसेट का इस्तेमाल करती है। बोट एक बार चार्ज करने पर 15 दिनों तक की बैटरी लाइफ का दावा करती है। चार्जिंग USB टाइप-C डॉक के जरिए होती है और फुल चार्ज होने में 90 मिनट से कम समय लगता है। ड्यूरेबिलिटी के लिए, इस रिंग में 5 ATM वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग है, जिसका मतलब है कि आप इसे तैरते समय या नहाते समय पहन सकते हैं।
