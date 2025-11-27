Language
    Black Friday Sale 2025: 18000 रुपये सस्ता मिल रहा है 32MP डुअल सेल्फी कैमरा वाला धांसू स्मार्टफोन

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 12:02 PM (IST)

    Black Friday Sale 2025: 32MP डुअल सेल्फी कैमरे वाला एक शानदार स्मार्टफोन 18000 रुपये सस्ता मिल रहा है। यह फोन कई आधुनिक फीचर्स से लैस है। ब्लैक फ्राइडे सेल में इस छूट का लाभ उठाकर आप कम कीमत में एक बेहतरीन स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। यह सेल 2025 में खरीदारी का शानदार मौका है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazon Black Friday Sale 2025 लाइव हो चुकी है। इस सेल के दौरान अमेजन से Xiaomi 14 Civi स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदा जा सकता है। यह शानदार डिजाइन वाला शाओमी का फोन दमदार कैमरा फीचर्स के साथ आता है। अमेजन पर चल रही ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान Xiaomi 14 Civi स्मार्टफोन परबॉयर्स 18,000 रुपये की बचत कर सकते हैं। इसके साथ ही यूजर्स को बैंक और एक्सचेंज बोनस का भी डिस्काउंट मिलेगा। यहां हम आपको इस स्मार्टफोन पर मिल रहे ऑफर की पूरी डिटेल दे रहे हैं।

    Xiaomi 14 Civi अमेजन डील

    Xiaomi 14 Civi स्मार्टफोन को कंपनी ने भारत में 42,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। Amazon पर इस फोन को फिलहाल 26,249 रुपये की कीमत में लिस्ट किया गया है। इसके साथ ही बैंक ऑफर की बात करें तो Scapia Federal Bank क्रेडिट कार्ड पर 1,500 रुपये एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ही अमेजन के इस फोन पर यूजर्स एक्सचेंज बोनस डिस्काउंट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। यह डिस्काउंट फोन की कंडीशन और मॉडल पर निर्भर करेगा। यहां हम आपको शाओमी के इस फोन के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

    Xiaomi 14 Civi स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

    Xiaomi 14 Civi स्मार्टफोन में 6.55-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले वीडियो और ब्राउजिंग के दौरान बेहतरीन एक्सपीरियंस ऑफर करती है। Xiaomi 14 Civi स्मार्टफोन में क्वालकॉम का Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट दिया है। इस फोन में कंपनी ने 4,700mAh की बैटरी दी है, जो 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है।

    Xiaomi 14 Civi स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है।इस फोन का प्राइमरी कैमरा 50MP का है, जिसके साथ 50MP का टेलीफोटो लेंस दिया है। यह 2x शॉट्स कैप्चर कर सकता है। इसके साथ ही फोन में 12MP का अल्ट्रा-वाइ कैमरा दिया गया है।इस फोन में सेल्फी के लिए दो 32MP के कैमरा सेंसर मिलते हैं।\

