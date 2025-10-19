Language
    20 हजार से कम में खरीदने के लिए ये हैं बेस्ट स्मार्टफोन्स, लिस्ट में Moto-Samsung सब हैं

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 10:00 PM (IST)

    Amazon और Flipkart पर फेस्टिव सेल जारी है। इस सेल में कई फोन्स पर बंपर डील मिल रही है। डील का फायदा उठाकर आप ओरिजिनल कीमत से बेहद कम में फोन को अपना बना सकते हैं। यहां पर आपको 20 हजार रुपये से कम में मिल रहे बेस्ट फोन की लिस्ट बता रहे हैं जिन्हें आप सेल के दौरान खरीद सकते हैं। 

    20 हजार के अंदर खरीदने के लिए बेस्ट फोन्स की लिस्ट यहां देखें। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazon और Flipkart दोनों ही दीवाली के दौरान अपनी फेस्टिवल सेल ऑर्गेनाइज करती हैं। अभी दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर क्रमश: ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और बिग बैंग दीवाली सेल जारी है। इन सेल में स्मार्टफोन्स पर बंपर डिस्काउंट मिल रहे हैं। 20,000 रुपये से कम के बजट सेगमेंट में भी कई फोन्स को काफी कम कीमत पर बेचा जा रहा है।

    हालांकि, इतने सारे ऑप्शन्स के बीच, अपने लिए बेस्ट फोन चुनना काफी कन्फ्यूजिंग हो सकता है। आपकी इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए, हमने इस प्राइस रेंज के कुछ बेहतरीन स्मार्टफोन्स की एक लिस्ट तैयार की है, जो इस सेल में आपके लिए एक शानदार डील साबित हो सकती हैं।

    OPPO K13

    अगर आपके लिए बैटरी लाइफ सबसे ज्यादा मायने रखती है, तो OPPO K13 आपके लिए बना है। इसमें 7,000mAh की बड़ी बैटरी है, जो आसानी से दो दिन तक चल जाएगी। चार्जिंग की बात करें तो इसके साथ दिया गया 80W की सुपरफास्ट चार्जर इसे मिनटों में चार्ज कर देता है। इसके अलावा, इसका 120Hz AMOLED डिस्प्ले और Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर इसे एक पावरफुल ऑल-राउंडर बनाता है।

    iQOO Z9s 5G

    अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हैं जो हर डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म करे, तो iQOO Z9s 5G एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ये कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी और परफॉर्मेंस का एक बेहतरीन बैलेंस देता है। गेमिंग से लेकर फोटोग्राफी तक में यह फोन आपको निराश नहीं करेगा। ये MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर, 50MP कैमरा और 5500mAh बैटरी जैसे फीचर्स के साथ आता है।

    Motorola Moto G85 5G

    Motorola के फोन्स अपने क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते हैं और Moto G85 5G भी कुछ अलग नहीं है। ये इस प्राइस रेंज में दमदार परफॉर्मेंस और शानदार फीचर्स के साथ आता है, जो इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। ये Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर, 50MP + 8MP कैमरा और 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स के साथ आता है।

    Samsung Galaxy M35 5G

    अगर आप Samsung के फैन हैं तो Galaxy M35 5G एक अच्छा ऑल-राउंडर है। इसकी लंबी चलने वाली बैटरी और शानदार डिस्प्ले इसे मल्टीमीडिया के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन डिवाइस बनाता है। ये फोन 6000mAh और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स के साथ आता है।

    Realme P3

    पैसे की पूरी कीमत वसूल करने के लिए, Realme P3 एक शानदार ऑप्शन है। इसमें 6.67-इंच का FHD+ AMOLED 120Hz डिस्प्ले, Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर और 256GB की बड़ी स्टोरेज मिलती है, जो इस कीमत पर मिलना मुश्किल है।

    Realme Narzo 80 Pro 5G

    ये फोन भी एक बैंलेस्ड पैकेज का ऑप्शन यूजर्स को देता है। इसमें MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर और 50MP का कैमरा है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है।

    Samsung Galaxy A16 5G

    यह उन लोगों के लिए एक और बढ़िया ऑप्शन है जो 20,000 रुपये से कम में Samsung का फोन चाहते हैं। इसका फुल HD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले वीडियो देखने और ब्राउजिंग के लिए बहुत अच्छा है।

    नोट- कुछ फोन्स और उनके वेरिएंट्स बिक्री के आधार पर आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकते हैं।

