50000 रुपये से कम कीमत में आते हैं ये बेहतरीन लैपटॉप, जानिए कैसे चुनें सबसे बेस्ट लैपटॉप

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फेस्टिवल सेल में कई कंपनियों ने अपने पापुलर लैपटॉप पर जबरदस्त छूट दी है। चाहे आप स्टूडेंट हों, ऑफिस में कार्य करते हों या फिर ऑनलाइन क्लासेज और एंटरटेनमेंट के लिए लैपटॉप ढूंढ रहे हों, ये लैपटॉप आपकी जरूरत को पूरी कर सकते हैं। इन लैपटॉप की खासियत यह है कि ये किफायती दाम में भी अच्छे फीचर देते हैं। इनमें तेज प्रोसेसर, फुलएचडी स्क्रीन, फास्ट एसएसडी स्टोरेज और लंबी बैटरी लाइफ जैसी खूबियां हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं ये पांच शानदार लैपटॉप, जो 50,000 रुपये से कम में बढ़िया परफार्मेंस देते हैं।

डेल 15 एएमडी रायजन 7 डेल हमेशा से भरोसेमंद ब्रांड माना जाता रहा है और इसका डेल 15 मॉडल उन लोगों के लिए बढ़िया है जो तेज और टिकाऊ लैपटॉप चाहते हैं। इसमें एएमडी रायजन 7-7730 यू प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग के दौरान अपने परफॉर्मेंस से निराश नहीं करेगा। इस लैपटॉप में 16 जीबी रैम और 512 जीबी एसएसडी स्टोरेज की सुविधा मिलती है, जिसकी वजह से यह न सिर्फ तेजी से काम करता है, बल्कि बड़ी फाइलें भी आसानी से संभालता है। इसमें 15.6 इंच की फुल एचडी स्क्रीन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जिससे वीडियो और गेमिंग का एक्सपीरियंस स्मूद रहता है। इसका वजन सिर्फ 1.63 किलोग्राम है, इसलिए इसे कहीं भी ले जाना आसान है। यह लैपटॉप लगभग 48,000 रुपये में उपलब्ध है।

एसर एस्पायर गो 14 अगर हल्का, स्टाइलिश और पावरफुल ट चाहते हैं, तो यह अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें इंटेल कोर अल्ट्रा 5125एच प्रोसेसर है, जो स्ट्रीमिंग और हल्की एडिटिंग के लिए एकदम सही है। इसमें 16 जीबी रैम और 512 जीबी एसएसडी स्टोरेज है। लैपटॉप में 14 इंच स्क्रीन 1920x1200 पिक्सल रिजाल्यूशन के साथ आती है। इसमें इंटेल आर्क ग्राफिक्स हैं, जो तस्वीरों को बेहतर बनाते हैं। यह विंडोज 11 होम पर चलता है और बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। कीमत करीब 50,000 रुपये है।

एचपी 15 इसमें 13वीं पीढ़ी का इंटेल कोर आइ5 प्रोसेसर है, जो 4.6 गीगाहर्ट्ज तक की स्पीड पर काम करता है। इसमें 10 कोर और 12 थ्रेड्स हैं जो इसे तेज और स्मूथ बनाते हैं। इसमें 16 जीबी रैम और एक टीबी एसएसडी स्टोरेज है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 पहले से इंस्टाल आता है। इसमें 15.6 इंच का फुल एचडी एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है। ग्राफिक्स के लिए इंटेल आइरिस एक्सई ग्राफिक्स कार्ड एडिटिंग, वीडियो और हल्के गेम्स के लिए उपयुक्त है। इसका वजन सिर्फ 1.59 किलोग्राम है। इसकी कीमत करीब 55 हजार रुपये है।

लेनोवो वी 15 इसमें एएमडी रायजन 7-7730यू प्रोसेसर मल्टीटास्किंग के लिए बढ़िया है। 16 जीबी रैम व 512 जीबी एसएसडी स्टोरेज दी गई है। यह लैपटॉप 15.6 इंच की फुल एचडी स्क्रीन की साथ आता है। एएमडी रैडियन ग्राफिक्स दिया गया है, जिससे गेमिंग और वीडियो क्वॉलिटी बेहतर मिलती है। इसमें प्राइवेसी शटर के साथ 720पी कैमरा है। यह विंडोज 11 प्रो पर चलता है और इसकी कीमत लगभग 43,000 रुपये है।

आसुस वीवोबुक 16 इसमें इंटल कोर आइ5-12500एच प्रोसेसर है, जो एनर्जी एफिशियंट भी है। इसमें 16 जीबी रैम और 512 जीबी स्टोरेज है। डिस्प्ले की बात करें, तो 16 इंच की आइपीएस स्क्रीन 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। यह विंडोज 11 होम (कोपायलट+पीसी एडिशन) पर चलता है। वहीं 42 वाटआवर की बैटरी के साथ आता है। कीमत लगभग 52,000 रुपये है।

कैसे चुनें अपने लिए अच्छा लैपटॉप उपयोग के अनुसार लैपटॉप चुनें: सबसे पहले तय करें कि लैपटॉप किस काम के लिए लेना है। अगर आप छात्र हैं, तो हल्का और अच्छा बैटरी बैकअप देने वाला लैपटॉप चुनें। अगर ऑफिस के लिए चाहिए, तो इंटेल कोर आई 3 या एएमडी रायजन 3 प्रोसेसर वाले मॉडल से भी काम चल जाएगा। गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या डिजाइनिंग करते हैं, तो इंटेल आई 5 या रायजन 5 से ऊपर वाला प्रोसेसर बेहतर रहेगा।