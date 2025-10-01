Language
    Beats ने भारत में लॉन्च किए Powerbeats Fit ईयरबड्स, मिलेगा पावरफुल साउंड और 30 घंटे की बैटरी

    By Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:30 AM (IST)

    Apple के सब-ब्रांड Beats ने नया Powerbeats Fit ईयरबड्स लॉन्च किया है जो Beats Fit Pro का अपग्रेडेड वर्जन है। ये खासकर एथलीट्स और फिटनेस लवर्स के लिए बनाया गया है। इसमें ज्यादा आरामदायक फिट स्मॉल चार्जिंग केस और पावरफुल Beats साउंड दिया गया है। 30 घंटे की बैटरी एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और सीमलेस iOS कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स इसे प्रीमियम ऑडियो ऑप्शन बनाते हैं।

    Beats ने नया Powerbeats Fit ईयरबड्स लॉन्च किया है।

     टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple के स्वामित्व वाले ब्रांड Beats ने Powerbeats Fit ईयरबड्स लॉन्च किया है, जो Powerbeats लाइनअप में नया एडिशन है और पॉपुलर Beats Fit Pro का इवोल्यूशन है। एथलीट्स और फिटनेस लवर्स को ध्यान में रखकर बने इन नए ईयरबड्स में एन्हांस्ड कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी दी गई है। साथ ही ये सिग्नेचर Beats साउंड भी ऑफर करेंगे।

    कीमत और उपलब्धता

    Powerbeats Fit ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। इसे जेट ब्लैक, ग्रेवल ग्रे, स्पार्क ऑरेंज और पावर पिंक कलर में 24,900 रुपये की कीमत पर apple.com से खरीदा जा सकता है। स्टोर में इसकी सेल 2 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी।

    Powerbeats Fit के फीचर्स

    Powerbeats Fit में 20% ज्यादा फ्लेक्सिबल विंगटिप दिया गया है जिससे कान में पहनने पर ये ज्यादा आरामदायक है और स्टेबल रहेगा। इसका चार्जिंग केस 17% छोटा है, जिससे इसे कैरी करना आसान हो गया है। ये ईयरबड्स IPX4-रेटेड हैं यानी पसीने और पानी से रेजिस्टेंट हैं, इसलिए इन्हें बारिश, बर्फबारी या गर्मी में वर्कआउट के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। अलग-अलग कानों के शेप को फिट करने के लिए Beats ने इसमें चार ईयर टिप साइज (XS, S, M, L) दिए हैं।

    कस्टम एकॉस्टिक प्लेटफॉर्म पर बने Powerbeats Fit पूरे साउंड स्पेक्ट्रम में पावरफुल और बैलेंस्ड ऑडियो डिलीवर करते हैं। इनके मेजर फीचर्स में शामिल हैं:

    • इमर्सिव साउंड के लिए पर्सनलाइज्ड स्पेशल ऑडियो विद डायनामिक हेड ट्रैकिंग।
    • एडैप्टिव EQ जो हर यूजर के कान के प्रोफाइल के हिसाब से ऑडियो ट्यून करता है।
    • एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन(ANC) और फोकस और अवेयरनेस के लिए ट्रांसपेरेंसी मोड।
    • ड्यूल बीम-फॉर्मिंग माइक और क्लियर कॉल्स के लिए नॉइज रिडक्शन।

    Apple H1 चिप से पावर्ड ये ईयरबड्स iOS के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफर करते हैं, जिसमें ऑटोमैटिक स्विचिंग, ऑडियो शेयरिंग, Find My और हैंड्स-फ्री 'Hey Siri' जैसी खूबियां शामिल हैं।

    Android यूजर्स के लिए Beats App दी गई है, जिसमें वन-टच पेयरिंग, कस्टमाइजेबल कंट्रोल्स, बैटरी स्टेटस और फिट टेस्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

    हर ईयरबड 7 घंटे का प्लेबैक ऑफर करता है और केस के साथ टोटल बैटरी लाइफ 30 घंटे तक मिलती है। 5 मिनट की फास्ट फ्यूल चार्जिंग से 1 घंटे तक सुनने का समय मिल जाता है। री-डिजाइन्ड केस Beats Fit Pro से 17% छोटा है और ये भी IPX4-रेटेड है।

