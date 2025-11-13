दिल्ली ब्लास्ट: 'Threema' ऐप पर बातचीत करते थे आतंकी, भारत में है बैन; ऐसे करता है काम

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सुरक्षा एजेंसियों ने लाल किला मेट्रो के पास हुए ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल द्वारा इस्तेमाल किए गए दो टेलीग्राम ग्रुप्स का पता लगाया। ये जानकारी सामने आने के एक दिन बाद, ये भी पता चला कि संदिग्धों ने बातचीत के लिए एक अन्य प्रतिबंधित एन्क्रिप्टेड ऐप, Threema का भी इस्तेमाल किया था। ये जानकारी एक रिपोर्ट के हवाले से मिली है।

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, डॉ. उमर उन नबी, डॉ. शाहीन शाहिद और डॉ. मुजम्मिल शकील के बीच Threema चैट्स से मिले मेटाडेटा की अब जांचकर्ता जांच कर रहे हैं। Threema उन कई मोबाइल ऐप्स में से एक था जिन्हें भारत में मई 2023 में सुरक्षा कारणों से IT Act 2000 की धारा 69A के तहत बैन किया गया था। अन्य बैन किए गए ऐप्स में Zangi, IMO, Briar, Element, MediaFire, Second Line, Safeswiss, Nandbox और BChat शामिल हैं।

इन ऐप्स पर बैन लगाने की सिफारिश गृह मंत्रालय ने तब की थी जब अधिकारियों ने पाया कि पाकिस्तान-बेस्ड आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकी इन ऐप्स का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा फैलाने और बॉर्डर के दोनों ओर हैंडलर्स और ऑपरेटिव्स के बीच संपर्क के लिए कर रहे थे।

कैसे काम करता है Threema ऐप? Threema ऐप यूजर की पहचान छुपाने के लिए रजिस्ट्रेशन में फोन नंबर या ईमेल एड्रेस की जरूरत नहीं रखता। ये एक रैंडम यूजर ID बनाता है और यूजर चाहें तो अपना फोन नंबर या ईमेल लिंक कर सकते हैं। ये पेड ऐप यूजर्स से कैश पेमेंट अपने रजिस्टर्ड ऑफिस चुरेरस्ट्रैस, स्विट्ज़रलैंड (Churerstrasse, Switzerland) में कूरियर द्वारा करने को कहता है। ताकि, कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ट्रैकिंग से बचा जा सके। ये Bitcoin के जरिए पेमेंट की सुविधा भी देता है।

यूज़र्स एक-दूसरे के QR कोड स्कैन करके अपने Threema कॉन्टैक्ट्स वेरिफाई कर सकते हैं। टेक्स्ट भेजने के अलावा, यूजर वॉयस और वीडियो कॉल कर सकते हैं, लोकेशन शेयर कर सकते हैं, वॉयस मैसेज भेज सकते हैं और मीडिया फाइल्स शेयर कर सकते हैं। ग्रुप चैट्स में मैक्जिमम 256 यूजर्स जुड़ सकते हैं।