127000 नंबर से आपके पास भी आया मैसेज, कौन भेज रहा ये SMS और क्या करें?

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 07:32 PM (IST)

    Jio, Airtel, VI और BSNL यूजर्स को 127000 नंबर से SMS प्राप्त हो रहे हैं। इन मैसेज को TRAI और RBI एक ज्वॉइंट टेस्ट प्रोजेक्ट के तहत भेज रहे हैं। इसे डि ...और पढ़ें

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के Jio, Airtel, Vodafone Idea, और BSNL के कुछ यूजर्स को इन दिनों 127000 नंबर से स्पेशल टेक्स्ट मैसेज मिल रहे हैं। ये SMS टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) मिलकर ज्वॉइंट टेस्ट प्रोजेक्ट के तहत भेज रहे हैं। इसे डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन (DCA) पायलट कहा जा रहा है। DCA प्रोजेक्ट के जरिए सभी तरह के प्रमोशनल मैसेज (बैंकों से आने वाले) के लिए यूजर्स की सभी परमिशन को एक डिजिटल सिस्टम में ले जाया जा रहा है। इससे यूजर्स के लिए उन सभी मैसेज को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा।

    क्या है इस प्रोजेक्ट का मकसद?

    TRAI के मौजूदा नियम (2018 रेगुलेशन) यूजर को किसी भी प्रमोशन कॉल या मैसेज को ब्लॉक या मंजूरी देने की इजाजत देते हैं। मैसेज भेजने वाली संस्था को यूजर की परमिशन का डिजिटल कंसेंट रजिस्ट्री रखना जरूरी है। हालांकि, कई यूजर्स प्रमोशनल मैसेज (जैसे आपके बैंक के लिए) के लिए कागजी फॉर्म पर परमिशन दी थी। अगर आप बाद में इन मैसेज को रोकना चाहते हैं, तो उस कागजी परमिशन को कैंसिल करना बहुत मुश्किल होता है।

    इस समस्या को फिक्स करने के लिए TRAI और RBI इस प्रोजेक्ट को टेस्ट कर रहे हैं। इसमें बैंक यूजर्स के पुराने कागज आधारित परमिशन को स्पेशल ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं। इस पोर्टल की मदद से यूजर्स आसानी से अपने पुराने परमिशन को कैंसिल कर पाएंगे।

    127000 से आने वाले मैसेज में क्या है?

    इस खास नंबर से आने वाले एसएमएस में एक स्टेंडर्ड अलर्ट मैसेज है। इसके साथ ही मैसेज में सिक्योर लिंक भी है। इस लिंक पर क्लिक कर यूजर्स सीधे कंसेंट मैनेजमेंट पेज पर पहुंच जाते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी यूजर्स अपने मोबाइल नंबर से बैंक को मिली सभी पुरानी परमिशन चेक कर सकते हैं। इन परमिशन को बदलने और बंद करने के साथ-साथ जारी रख सकते हैं।

    127000 नंबर से आने वाले मैसेज से घबराने वाली बात नहीं है। इस एसएमएस पर मिल लिंक पर क्लिक कर आप बैंक से मिलने वाले प्रमोशन मैसेज को कंट्रोल कर सकते हैं। यह प्रोजेक्ट आरबीआई और ट्राई का ट्रायल प्रोजेक्ट है तो ऐसे में संभव है कि यह मैसेज सिर्फ कुछ ही यूजर्स को मिले हैं। इस टेस्ट में एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं।

