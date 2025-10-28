देसी चैटिंग ऐप अरट्टाई की डाउनलोड में आई गिरावट, वॉट्सऐप से है सीधा मुकाबला

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। देसी मैसेजिंग ऐप अरट्टाई की लोकप्रियता धीरे-धीरे कम होती नजर आ रही है। यह मैसेजिंग ऐप को भारतीय कंपनी Zoho ने लॉन्च किया है, जिसे वॉट्सऐप को टक्कर देने वाली मेड इंडिय ऐप के रूप में देखा जा रहा है। अरट्टाई ऐप गूगल प्ले स्टोर पर पिछले दो हफ्तों से डाउनलोड के मामले में पहले पायदान पर था।

इस ऐप के समर्थन में कई केंद्रीय मंत्री से लेकर भारतीय बिजनेसमैन आए थे। अब ऐप के डाउनलोड में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है। ऐप्स के डाउनलोडिंग पर नजर रखने वाली कंपनी सेंसर टॉवर के मुताबिक, 3 से 11 नवंबर के बीच सभी गूगल प्ले स्टोर पर फ्री ऐप कैटगरी में अरट्टाई पहले पायदान पर था।

करीब दो हफ्ते पहली रैंक रहने के बाद 20 अक्टूबर को इसकी डाउनलोड रैंक गिरकर 47वीं हो गई है। इसके बाद इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली। 24 अक्टूबर को ऐप की रैंक 75वीं, 26 अक्टूबर को यह गिरकर और नीचे 80 पर पहुंच गई। बात करें वॉट्सऐप की तो 26 अक्टूबर को इसकी डाउनलोड रैंक 21वीं थी।