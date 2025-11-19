चोरी या गुम भी हो जाए iPhone तो टेंशन नहीं, Apple ने कर दिया खास इंतजाम
एप्पल ने भारत में AppleCare+ कवरेज प्लान को अपडेट किया है, जिसमें चोरी या गुम होने पर सुरक्षा शामिल है। नए वार्षिक और मासिक प्लान किफायती हैं और डिवाइस को सुरक्षित रखने के लिए अधिक सुविधा प्रदान करते हैं। AppleCare+ में चोरी होने पर हर साल दो घटनाओं तक का कवर मिलेगा। मासिक प्लान 799 रुपये से शुरू होता है, जिससे ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार प्लान चुन सकते हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी Apple का आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। एपल ने मंगलवार को भारत में अपने AppleCare+ कवरेज प्लान्स को अपडेट कर दिया है और नए एनुअल और मंथली प्लान्स पेश किए हैं। जी हां ये नए प्लान्स इसलिए और भी ज्यादा खास बन जाते हैं क्योंकि अब आपको iPhone गुम या चोरी भी हो जाने पर घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी का कहना है अब ये नए वाले प्लान ज्यादा किफायती हैं और ग्राहकों को अपने Apple डिवाइस को लंबे समय तक सेफ रखने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर कर रहे हैं।
इन नए वाले प्लान्स की सबसे खास बात ये है कि AppleCare+ with Theft and Loss for iPhone में अब हर साल दो घटनाओं तक चोरी या डिवाइस गुम होने का कवर भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही सभी रेगुलर बेनिफिट्स जैसे प्रायरिटी सपोर्ट, बैटरी रिप्लेसमेंट, अनलिमिटेड एक्सीडेंटल डैमेज रिपेयर आदि भी इन प्लान्स में मिलते रहेंगे। चलिए इन नए AppleCare+ प्लान के बारे में जानते हैं...
भारत में नए AppleCare+ प्लान
बता दें कि हर न्यू iPhone एक साल की लिमिटेड वारंटी और 90 दिनों के कॉम्प्लिमेंट्री टेक्निकल सपोर्ट के साथ आता है। जबकि AppleCare+ सब्सक्रिप्शन इस कवरेज को शॉपिंग डेट से दो साल तक बढ़ा देता है और इसके साथ अनलिमिटेड एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी जोड़ता है। कंपनी का कहना है कि हर एक्सीडेंटल डैमेज केस पर 2,500 रुपये स्क्रीन या बैक ग्लास के नुकसान पर और 8,900 रुपये अन्य एक्सीडेंटल डैमेज पर सर्विस फीस लगेगी।
सिर्फ 799 रुपये में मिलेगा AppleCare+
इतना ही नहीं अभी तक AppleCare+ सिर्फ एनुअल प्लान्स में मिलता था, लेकिन अब कंपनी ने अपने सब्सक्रिप्शन टियर को बदलकर इसमें एक मंथली ऑप्शन भी जोड़ दिया है। नए प्लान हर महीने 799 रुपये से शुरू होता है, जिससे ग्राहक आसानी से अपनी सुविधा के अनुसार प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं।
