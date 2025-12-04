Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Apple Watch में आया नया Hypertension Notification फीचर, देगा हाई BP के खतरे की चेतावनी?

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 01:30 PM (IST)

    Apple ने भारतीय यूजर्स के लिए Apple Watch में हाइपरटेंशन नोटिफिकेशन फीचर जारी किया है। यह फीचर ब्लड प्रेशर को मापने के बजाय, ब्लड वेसल्स के पैटर्न को ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    Apple Watch में आया नया Hypertension Notification फीचर, देगा हाई BP के खतरे की चेतावनी?


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए Apple Watch का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Apple ने अपनी स्मार्टवॉच में हाइपरटेंशन नोटिफिकेशन फीचर इंडियन यूजर्स के लिए रोल आउट किया है। भारत में हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। 50 प्रतिशत भारतीय पुरुषों को 50 साल की उम्र से पहले हार्ट अटैक आ रहा है। हर चौथा केस 40 से पहले होने लगा है। यह बीमारी, जो कभी ज्यादा उम्र के लोगों में देखी जाती थी, अब कम उम्र के लोगों को भी प्रभावित कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बीच, Apple ने अपने यूजर्स को इस रिस्क से निपटने में मदद करने के लिए एक शानदार फीचर रोल आउट किया है। यह फीचर हाई ब्लड प्रेशर को मापने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि हफ्तों तक आपकी ब्लड वेसल्स के व्यवहार में आने वाले पैटर्न को पहचानता है और लगातार जोखिम बढ़ने पर अलर्ट भेजता है। यह फीचर Apple Watch Series 9 या उसके बाद के मॉडल और Apple Watch Ultra 2 में उपलब्ध होगा।

    Hypertension Notification फीचर कैसे काम करता है?

    आसान शब्दों में कहें तो Apple Watch इस काम को करने के लिए हर दो घंटे में 60 सेकंड का डेटा लेती है। सैंपल तभी लिए जाते हैं जब आप स्टेबल बैठे हों। इन डेटा पॉइंट्स को तीन-स्टेज मशीन लर्निंग मॉडल से प्रोसेस किया जाता है। पहले मॉडल को 1 लाख से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स के डेटा पर ट्रेन किया जाता है और यह PPG पैटर्न की पहचान करता है।

    फिर दूसरा मॉडल हाई BP रिस्क के बेस पर उन पैटर्न को स्कोर करता है। फिर तीसरा मॉडल 30-दिन के एवरेज के बेस पर आखिरी फैसला लेता है। हालांकि एक-एक PPG सैंपल भले कुछ न बताए, लेकिन 30-दिन का एवरेज यह साफ कर देता है कि रिस्क बढ़ रहा है या नहीं।

    यह भी पढ़ें- Apple जल्द लॉन्च करेगा iPhone 17 का सस्ता मॉडल, चिप से लेकर कैमरा तक की डिटेल