Apple नोएडा में खोलने जा रहा नया रिटेल स्टोर, 11 दिसंबर को होगी ओपनिंग; ये होगी जगह

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple अगले महीने भारत में नया रिटेल स्टोर खोलने जा रहा है, कंपनी ने ये घोषणा बीते शुक्रवार को की। नया Apple Store Noida में होगा और 11 दिसम्बर को दोपहर 1 बजे से आधिकारिक रूप से खुल जाएगा। माना जा रहा है कि ये Apple Saket के बाद दिल्ली-एनसीआर में Apple का दूसरा स्टोर होगा, जिसका उद्घाटन 2023 में हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक Apple मुंबई में भी विस्तार की योजना बना रहा है और अगले साल दूसरा स्टोर अनाउंस कर सकता है।

Apple स्टोर नोएडा अपकमिंग Apple स्टोर, जिसे Apple Noida कहा जाएगा, नोएडा के सेक्टर 18 में DLF मॉल ऑफ इंडिया में होगा। कंपनी ने शुक्रवार को स्टोर की बैरिकेडिंग को अनवील किया, जिसमें भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित रंग-बिरंगे पंखों का डिजाइन दिखाया गया है।

ये भारत में तीसरा Apple स्टोर है जिसने मोर-प्रेरित लॉन्च कैंपेन अपनाया है। इससे पहले सितम्बर में बेंगलुरु के Apple Hebbal और पुणे के Apple Koregaon Park में ऐसे ही कैंपेन देखे गए थे। भारत के दूसरे ऑफिशियल Apple स्टोर्स की तरह, Apple Noida में भी ग्राहक iPhone, iPad, Mac और दूसरे Apple प्रोडक्ट्स को खरीद सकेंगे। प्रोडक्ट लाइनअप में कंपनी की लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज, Apple Watch Series 11, AirPods Pro (3rd जनरेशन) और नए iPad, iMac और MacBook डिवाइस शामिल होंगे।

टेक की ये बड़ी कंपनी Apple Creatives रिटेल स्टोर पर फ्री 'Today at Apple' सेशन होस्ट करेगी, ताकि कस्टमर्स को आर्ट, कोडिंग, म्यूजिक और फोटोग्राफी जैसे अलग-अलग टॉपिक पर जानकारी दी जा सके और ये सब फ्री होगा। एपल नोएडा में Genius Bar भी होने की उम्मीद है। कस्टमर अपने डिवाइस को अपडेट करवाने के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकेंगे और Apple-सर्टिफाइड टेक्नीशियन से असली Apple पार्ट्स और दूसरी चीजों से रिपेयर करवा सकेंगे। आखिर में, एपल ‘शॉप विथ अ स्पेसिएलिस्ट ओवर वीडियो’ सर्विस भी देगा। इससे कस्टमर वीडियो कॉल पर एक्सपर्ट Apple स्पेशलिस्ट से जुड़ सकेंगे हैं, पर्सनलाइज्ड शॉपिंग के सुझाव पा सकेंगे और अलग-अलग प्रोडक्ट मॉडल की तुलना कर सकेंगे। साथ ही खरीदने के उपलब्ध ऑप्शन देख सकेंगे और Apple डिवाइस के बारे में और ज्यादा पाएंगे।