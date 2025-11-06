इन सब्सक्राइबर्स को 4 महीने के लिए मिलेगा Apple Music का फ्री एक्सेस, जानें डिटेल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Tata Play ने अपने एंटरटेनमेंट पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाने के लिए Apple Music के साथ नए पार्टनरशिप की घोषणा की है। इस पार्टनरशिप का मकसद सब्सक्राइबर्स को और ज्यादा बेनिफिट्स देना है। अब कंपनी अपने यूजर्स को Apple Music की सर्विस का एक्सेस एक एक्सक्लूसिव प्रमोशनल ऑफर के तहत दे रही है। ये ऑफर Tata Play के सभी प्लेटफॉर्म्स- Binge, Mobile और Fiber पर उपलब्ध होगा। इस पार्टनरशिप के जरिए यूजर्स Apple Music के विशाल गानों के कलेक्शन और क्यूरेटेड प्लेलिस्ट्स का आनंद ले सकेंगे। ये Tata Play के बढ़ते ग्राहक बेस के लिए एक और इंटीग्रेटेड और डाइवर्स एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस ऑफर करने की दिशा में कदम है।

Apple Music का फ्री एक्सेस अब Tata Play पर उपलब्ध Tata Play ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि उसने Apple Music के साथ नई पार्टनरशिप की है। इस कोलैबोरेशन के तहत यूजर्स को सीमित समय के लिए Apple की म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस फ्री में दी जाएगी, जिसके बाद 119 रुपये प्रति माह का रेगुलर प्लान लागू होगा। ये ऑफर Tata Play के सभी प्लेटफॉर्म्स- Tata Play Binge, Tata Play Mobile ऐप और Tata Play Fiber पर उपलब्ध है।

इस प्रमोशन के तहत नए Apple Music यूजर्स को चार महीने की फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगी, जबकि पुराने एलिजिबल यूजर्स को तीन महीने का फ्री ट्रायल दिया जाएगा। ये ऑफर Tata Play के सभी DTH, OTT और ब्रॉडबैंड कस्टमर्स के लिए लागू है, जिससे उन्हें ट्रायल पीरियड के दौरान किसी भी एडिशनल कॉस्ट के बिना Apple Music का एक्सेस मिलेगा।

ऑफर एक्टिवेट करने के लिए यूजर्स अपने Tata Play अकाउंट से एक प्रोमो कोड रिडीम कर सकते हैं। फ्री पीरियड खत्म होने के बाद प्लान अपने आप रेगुलर 119 रुपये वाले Apple Music में बदल जाएगा। इस साझेदारी का उद्देश्य Tata Play के कस्टमर वैल्यू को बढ़ाना और टीवी और ब्रॉडबैंड से आगे म्यूजिक स्ट्रीमिंग तक अपने एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को एक्सटेंड करना है।